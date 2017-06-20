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В мире

Группировка, связанная с "Аль-Каидой", взяла на себя ответственность за теракт в Мали

время публикации: 01:06 | последнее обновление: 01:13 блог версия для печати фото
Группировка, связанная с "Аль-Каидой", взяла на себя ответственность за теракт в Мали

Террористическая организация "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимиин", связанная с "Аль-Каидой", взяла на себя ответственность за нападение на курортный комплекс в Мали.

В результате теракта, по последним данным, погибли пять человек – два гражданина Мали и три иностранца, передает информационное агентство AFP.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 18 июня, вооруженные люди атаковали расположенный на востоке столицы Мали Бамако курортный комплекс Le Campement Kangaba, пользующийся популярностью у зарубежных туристов.

Комплекс был оцеплен спецназом и военными. В спецоперации вместе с малийскими военными принимали участие их французские коллеги.

Боевики взяли в заложники около 30 человек. Они были освобождены военными.

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// NEWSru.co.il // В мире // 18 июня 2017 г.
Теракт на популярном курорте в Мали: есть убитые







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