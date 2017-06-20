Расширен список объектов РФ, подпадающих под американские санкции

Министерство финансов США ввело санкции в отношении 38 российских объектов, частных лиц и организаций в связи с ситуацией вокруг Украины. Под ограничения попали 19 организаций и 19 человек из России и Донбасса, в том числе замминистра экономического развития Сергей Назаров.

В санкционный список вошел, в числе прочих, байк-центр "Ночные волки", основателем которого является одноименный мотоклуб сообщается во вторник, 20 июня, на официальном сайте данного ведомства.

На прошлой неделе Сенат одобрил новые санкции против России и Ирана, напоминает информационное агентство РИА Новости.

В рамках этого законопроекта предлагалось сократить максимальный срок рыночного финансирования находящихся под санкциями российских банков до 14 дней, компаний нефтегазового сектора – до 30 дней. Отдельным пунктом прописано намерение США "противодействовать строительству газопровода "Северный поток - 2".

Последний раз минфин США расширял санкционный список в декабре. Тогда в него попали 23 российских компаний, ресторатор Евгений Пригожин, шесть топ-менеджеров банка "Россия", АБР-Менеджмент и Собинбанка, а также ряд руководителей российского Темпбанка. Расширение списка в Вашингтоне объясняли стремлением "гарантировать эффективность существующих санкций против России".

В Кремле называют "абсурдом" совмещение санкции с реализацией соглашений в Минске, поскольку Россия "не является стороной конфликта и субъектом договоренностей по урегулированию на Украине".