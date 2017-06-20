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В мире

В Аргентине обнаружена крупнейшая коллекция нацистских артефактов

время публикации: 12:15 | последнее обновление: 12:18 блог версия для печати фото
В Аргентине обнаружена крупнейшая коллекция нацистских артефактов

Полиция Аргентины сообщила об обнаружении крупнейшего в истории страны собрания нацистских артефактов. Они были найдены в потайной комнате, в доме, расположенном в окрестностях Буэнос-Айреса и принадлежавшему известному коллекционеру.

В коллекции – 75 предметов. Большинство из них сопровождается фотографиями, что свидетельствует: они предназначались для продажи. "Тем самым хотели подчеркнуть их чудовищность, связь с фюрером", - говорит министр полиции Патрисия Бюльрих.

Среди объектов – бюст Адольфа Гитлера, бронзовый нацистский орел, военные награды, детские игрушки со свастиками и даже циркуль для измерения параметров головы. Этот циркуль служил для подтверждения принадлежности к арийской расе.

Предполагается, что артефакты принадлежали высокопоставленным представителям нацистского режима, бежавшим в Латинскую Америку после поражения во Второй мировой войне. Такие страны как Аргентина охотно принимали подобных "беженцев".

Среди тех, кто бежал в Аргентину, скрывшись от возмездия, и доктор Йозеф Менгеле, проводивший в лагере смерти Освенцим чудовищные опыты. Однако после того, как на его след вышли израильские спецслужбы, он бежал в Парагвай, а оттуда в Бразилию.

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