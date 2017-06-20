Times: Даррен Осборн, совершивший наезд на мусульман в Лондоне, психически нездоров

Британские СМИ сообщают, что автомобильный теракт против мусульман в Лондоне совершил 47-летний Даррен Осборн – безработный отец четырех детей. Его родственники заявили изданию Times, что этот человек психически нездоров.

По версии следствия Осборн, действовал в одиночку.

В ночь на 19 июня Даррен Осборн, управлявший автофургоном, арендованным в компании Pontyclun Van Hire (Уэльс), совершил наезд на людей около мечети в лондонском Финсбери-парке. Сообщалось, что в результате этой атаки один человек (пожилой мужчина) погиб, более 10 получили ранения и травмы. Восьми пострадавшим потребовалась госпитализация, двое из них в тяжелом состоянии.

По состоянию на утро 20 июня, не подтверждено, что смерть пожилого мужчины стала следствием наезда автомобиля. По сведениям СМИ, этому человеку стало плохо после выхода из мечети, автофургон наехал на людей, которые пытались оказать помощь старику.

Следственные органы не комментируют публикации британских СМИ, в которых со ссылкой на очевидцев утверждалось, что Осборн, выскочив из машины, кричал, что хочет "убить всех мусульман".

Водитель был избит, от линча его спас имам местной мечети. Затем Осборна передали представителям правоохранительных органов. Задержанный не был пьян. После допроса он был направлен на психиатрическую экспертизу.

Мэр Лондона Садик Хан заявил в интервью Sky News, что речь идет об "ужасающем террористическом акте", поставив его в один ряд с терактами на Вестминстерском мосту, на Лондонском мосту и в Манчестере, совершенными исламистами. Он подчеркнул, что во всех случаях речь шла об "атаках на наши общие ценности, такие как свобода, терпимость и взаимоуважение". "Терроризм – это терроризм, вдохновлен ли он исламистской идеологией или иными формами "вдохновения"", – сказал мэр британской столицы. Садик Хан заявил, что скорбит по погибшим в результате этих терактов и о жертвах пожара в Grenfell Tower.

Мусульманский совет Великобритании заявил, что происшедшее является "актом исламофобии" и призвал власти усилить меры безопасности вокруг мечетей в стране.

Недавние теракты в Великобритании, совершенные исламистами

Вечером 3 июня на Лондонском мосту автомобиль врезался в группу пешеходов, после чего из него вышли трое террористов, вооруженных ножами, которые напали на людей. Боевики также атаковали посетителей одного из ресторанов на территории продуктового рынка Borough Market. В результате теракта восемь человек погибли, около 50 получили ранения. Все террористы, участвовавшие в этом нападении, были уничтожены полицией. Имена террористов: 22-летний Юсуф Зарба, 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редван.

22 мая на стадионе Manchester Arena в Манчестере был совершен теракт, в результате которого погибли 22 человека и более 60 получили ранения. Исполнителем теракта был 22-летний Салман Абэди, уроженец Манчестера ливийского происхождения.

22 марта на Вестминстерском мосту в Лондоне был совершен наезд на прохожих, после чего террорист выскочил из машины и, вооруженный двумя ножами, побежал к зданию парламента, где ранил еще несколько человек. Только после этого полиции удалось застрелить террориста, которым оказался уроженец Великобритании 52-летний Халид Масуд. В результате этого теракта погибли четыре человека и несколько десятков получили ранения.





