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Студент из США, активист еврейской общины, освобожденный властями КНДР, умер в больнице

время публикации: 01:43 | последнее обновление: 01:58 блог версия для печати фото
Студент из США, активист еврейской общины, освобожденный властями КНДР, умер в больнице

Американский студент Отто Вармбиер, недавно освобожденный властями КНДР после почти полутора лет заключения и находившийся в коме, умер в больнице в городе Цинциннати (штат Огайо).

О смерти 22-летнего молодого человека в понедельник, 19 июня, сообщили его родители, пишет газета The Washington Post.

Отто Вармбиер был арестован в КНДР в январе минувшего года за кражу пропагандистского плаката и приговорен к 15 годам трудовых лагерей. Северокорейские власти выпустили пленника под давлением международной общественности, после того, как стало известно о катастрофическом ухудшении состояния его здоровья.

Отто был активистом в кампусе Hillel Университета Вирджинии и заботился о членах еврейской общины, отмечает сайт газеты The Jerusalem Post со ссылкой на раввина кампуса Джейка Рубина.

В 2014 году Вармбиер посетил Израиль в рамках движения Birthright. Он побывал в крепости "Масада", получил еврейское имя и под впечатлением этой поездки стал активистом еврейской общины, пишет издание.

Движение Birthright организовывает поездки в Израиль для тех, кто считает себя евреем и имеет хотя бы одного еврейского родителя – или же прошел гиюр.

Впрочем, на вопрос о национальности Вармбиера раввин Рубин отвечать отказался, подчеркнув лишь, что тот был любимцем кампуса, соблюдал шаббат, отмечал еврейские праздники и даже организовывал пасхальный седер для студентов.

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