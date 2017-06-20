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В мире

В Португалии разбился пожарный самолет иностранного государства

время публикации: 21:50 | последнее обновление: 21:50 блог версия для печати фото
В Португалии разбился пожарный самолет иностранного государства

В Португалии во время тушения лесного пожара разбился пожарный самолет, принадлежавший иностранному государству.

Телеканалы SIC и TVI сообщили, что самолет участвовал в тушении самого крупного очага возгорания возле поселка Педроган-Гранди, где в субботу пожар унес жизни более 60 человек.

В настоящий момент нет информации о судьбе пилота. Также не сообщается, какой стране принадлежал самолет. К месту крушения отправлен вертолет, экипажу которого, возможно, удастся найти выживших.

Пожар в округе Лейрия начался днем 17 июня в районе населенного пункта Педроган-Гранди, в 190 км от Лиссабона. У пожара было несколько очагов возгорания. В пожарной службе Португалии не исключали, что он стал результатом разряда молнии.

На помощь Португалии пришли соседи: власти Испании отправили два пожарных самолета, три самолета - Франция, самолеты пожарной авиации также были отправлены Евросоюзом.

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