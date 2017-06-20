BuzzFeed: главный эксперт по делу Литвиненко стал жертвой российских спецслужб

Мэтью Панчер, сотрудник британского Научно-исследовательского центра по атомной энергии, который проводил оценку количества полония в теле бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко при расследовании дела о его смерти, был убит.

Об этом пишет во вторник, 20 июня, издание BuzzFeed со ссылкой на источники в спецслужбах США.

После изучения характера множества ножевых ранений на теле погибшего ученого сотрудники американской разведки пришли к выводу, что они не являются признаками суицида, поясняет издание.

Источники BuzzFeed утверждают, что к этому убийству причастны спецслужбы России. "Российские шпионы обучены доводить людей до самоубийства", – таков один из главных аргументов сторонников этой версии. Родственники убитого уже завили, что не верят в версию его самоубийства, уточняет BuzzFeed.

Издание сообщает, что Панчер занимался разработкой программы по измерению уровня полония в организмах бывших сотрудников советских предприятий по производству ядерного оружия и сотрудничал с властями США. Выводы, сделанные ученым в рамках расследования убийства Литвиненко стали ключевым аргументом для британских властей, которые заявили, что тот был убит по личному приказу президента РФ Владимира Путина.

В мае прошлого года, спустя несколько месяцев после публикации вердикта эксперта, Панчер был найден мертвым в своем доме, расположенном в графстве Оксфордшир. В руке он сжимал большой кухонный нож, второй такой же лежал окровавленный в кухонной раковине.

Официальной причиной смерти полиция назвала самоубийство. Однако жена ученого рассказала, что перед смертью он был поглощен мыслями о некой "ошибке", которую совершил во время одного из исследований. По ее словам, настроение эксперта изменилось после поездки в Россию: "Создалось впечатление, что ему все стало безразлично".

BuzzFeed News утверждает со ссылкой на информированные источники, что не менее 14 человек, подозреваемых в сотрудничестве с американской разведкой, были убиты в Великобритании русскими мафиози или сотрудниками секретных служб. По мнению экспертов, после прихода к власти Путина интересы этих двух групп нередко совпадают. Британская полиция же отказалась проверять подозрения и закрыла эти уголовные дела.

Семнадцать высокопоставленных представителей разведки по обе стороны Атлантики, как действующие, так и ушедшие в отставку, утверждали в интервью BuzzFeed News, что российские убийцы безнаказанно орудуют на территории Соединенного Королевства. Они назвали убийство Литвиненко "вопиющей провокацией", однако это и другие подобные преступления не расследуются из опасений рассердить российские власти и желания защитить поток российских денег в британские банки и недвижимость.

Ранее в этом месяце Управление директора Национальной разведки США (ODNI) подготовило и передало британским спецслужбам доклад о том, что российский финансист и информатор по делу Магнитского Александр Перепеличный был "скорее всего убит по прямому указу Путина или людей, близких к нему".

BuzzFeed приводит выдержки из этого документа, где говорится: "С высокой долей уверенности можно говорить об убийстве Перепеличного по приказу Кремля". Официальные представители ODNI и ЦРУ отказались комментировать эту информацию, сославшись на высокий уровень секретности.

Тело бизнесмена было обнаружено возле его дома в Вейбридже 10 ноября 2012 года. Сообщалось, что он вышел из дома на пробежку. Внезапная смерть Перепеличного вызвала подозрения в связи с тем, что он мог дать показания по делу о смерти юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 году в российской тюрьме. Бизнесмен эмигрировал в Великобританию вскоре после гибели Магнитского.

В течение года полиция Великобритании расследовала обстоятельства смерти 44-летнего российского бизнесмена, однако ничего подозрительного обнаружить ей не удалось.. Не дали результатов ни повторное вскрытие тела, ни токсикологическая экспертиза. Полицейские пришли к выводу, что бизнесмен скончался "по естественным причинам".