Охранник депутата Верховной Рады Украины Бориса Розенблата задержан с $200 тысячами взятки

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали охранника депутата Верховной Рады Бориса Розенблата (БПП) при получения взятки в размере 200 тысяч долларов.

Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил народный депутат от БПП Сергей Лещенко на своей странице в социальной сети Facebook, передает информационное агентство УНИАН.

По словам политика, следствие считает, что его коллега должен был помочь некоему предпринимателю с получением лицензии на добычу янтаря.

"НАБУ давно вело Розенблата, а подобный "контакт" с предпринимателем был не впервые", – написал Лещенко, отметив, что НАБУ будет готовить представление в Раду на лишение Розенблата депутатской неприкосновенности.

При этом сам Розенблат назвал задержание своего охранника провокацией.

"Хочу сам понять, что происходит. Все происходило за моей спиной. Обвиняют в том, что мой охранник получил 200 тысяч долларов. Ему всунули какую-то сумку и сказали, что это передается мне. Потом было НАБУ", – заявил депутат сайту Житомир.info.

"Моя позиция такая – это провокация, причем планировалась она давно. Будем ждать, когда разберутся, и действовать в рамках законодательства. Всем злопыхателям хочу сообщить, что за депутатский мандат не держусь и верю в то, что справедливость восторжествует. Кстати, меня НАБУ не допрашивало", – добавил Розенблат.