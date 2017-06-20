FOX News: опасное сближение российского и американского военных самолетов над Балтикой

Российский истребитель Су-27 приблизился к разведывательному самолету ВВС США Boeing RC-135 над Балтийским морем. По версии Пентагона, этот инцидент произошел в минувший понедельник, расстояние между самолетами было менее двух метров.

Об этом сообщает во вторник, 20 июня, сайт телеканала FOX News.

Американские военные утверждают, что действия российского пилота носили "провокационный характер", и оценили сближение как "небезопасное".

В статье говорится, что истребитель РФ был оснащен вооружениями, подробности происшествия пресса пока не публикуетю

Ранее российские истребители неоднократно осуществляли перехват американских самолетов в данном районе. В частности, 6 июня российский Су-27 перехватил и сопроводил бомбардировщик ВВС США В-52, летевший вдоль границы РФ над Балтийским морем, напоминает информационное агентство ТАСС.

Как сообщило российское оборонное ведомство, после удаления американского бомбардировщика от государственной границы РФ Су-27 вернулся на аэродром базирования.