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В мире

США официально объявили о выходе из СПЧ ООН

время публикации: 00:40 | последнее обновление: 00:46 блог версия для печати фото
Зал СПЧ ООН
Постпред США в ООН Никки Хейли
Государственный секретарь США Майк Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео и постпред в ООН Никки Хейли во вторник, 19 июня (в 24:00 по израильскому времени), провели пресс-конференцию, на которой официально объявили о выходе США из Совета ООН по правам человека.

Как сообщает информационное агентство Reuters, в ходе пресс-конференции Хейли подвергла критике эту международную организацию, обвинив ее в лицемерии.

Вашингтон ранее предупреждал, что прекратит членство в СПЧ ООН, если Совет не пересмотрит свое отношение к Израилю и не уберет из устава антиизраильский пункт.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон потребовал от СПЧ убрать из устава Параграф номер 7, посвященный исключительно "нарушению прав человека на Западном берегу и в секторе Газы".

По словам Джонсона, существование данного параграфа, откровенно дискриминирующего Израиль, только вредит попыткам достижения мира.

Глава британского МИДа заявил, что, если параграф не будет отменен, Великобритания будет автоматически голосовать против любой резолюции, вынесенной на его основании.

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