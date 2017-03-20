Госдепартамент: США бойкотируют обсуждение прав человека в Палестинской автономии

В понедельник, 20 марта, представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что американская сторона будет бойкотировать обсуждение прав человека в Палестинской автономии в Совете по правам человека ООН (СПЧ).

По словам Тонера, это решение связано с предвзятым отношением к Израилю.

"США твердо и безоговорочно возражают против существования вопроса номер семь на повестке дня Совета по правам человека ООН – "ситуация с правами человека в Палестине и на других оккупированных арабских территориях"", – говорится в заявлении Тонера. "Выражая глубокое убеждение, что нужно бороться с подобной предвзятостью, чтобы Совет реализовал свои легитимные цели, США решили не посещать сессию по дебатам Совета по вопросу повестки дня номер семь", – заявил Тонер.

Представитель госдепа сказал, что США будут голосовать против любых резолюций, которые могут быть выдвинуты в рамках этого обсуждения.

Около месяца назад американское издание Politico писало, что администрация Дональда Трампа рассматривает вариант выхода США из СПЧ из-за сомнений в эффективности этого органа и в связи с нападками Совета на Израиль. В Вашингтоне считают, что СПЧ предвзято относится к еврейскому государству и порой игнорирует очевидные нарушения в других странах. В публикации отмечалось, что в Совет с января 2017 года входят такие страны, как Китай и Саудовская Аравия, где нарушаются права миллионов граждан. Эта тема обсуждалась на самом высоком уровне.

В феврале СПЧ прокомментировал решение израильского военного суда по делу военнослужащего Эльора Азарии, обвиненного в непредумышленном убийстве раненного террориста и приговоренного к полутора годам лишения свободы, выразив обеспокоенность "слишком мягким приговором, вынесенным по делу о внесудебной расправе над раненным палестинцем".

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман крайне резко отреагировал на этот комментарий СПЧ. На своей странице в социальной сети Facebook он написал: "Вновь было доказано, что по искаженной шкале нравственности Совета по правам человека, одна пуля, выпущенная Азарией в террориста, является более тяжким преступлением, чем миллионы пуль, выпущенных в невинных людей в Сирии, Ливии, Ираке и Йемене. Вновь и вновь мы убеждаемся, что Совет по правам человека на самом деле является Советом ненависти к Израилю".

Совет ООН по правам человека. Краткая справка

СПЧ был создан в 2006 году на основе Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. Совет отвечает "за содействие всеобщему уважению и защите всех прав человека по всему миру и за рассмотрение ситуаций, связанных с нарушением прав человека, а также подготовку соответствующих рекомендаций".

В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования.

Наибольшее представительство в СПЧ отведено странам Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – по 13 мест, латиноамериканские и карибские государства делегируют в совет восемь стран, западноевропейские – семь, восточноевропейские – шесть.

В октябре прошлого года были избраны 14 членов Совета на трехлетний срок, начинавшийся 1 января 2017 года. В Совет от африканской группы прошли Руанда, Тунис, Египет и ЮАР; от стран АТР – Китай, Ирак, Саудовская Аравия и Япония, от латиноамериканских государств – Бразилия и Куба. От группы западноевропейских и других стран в СПЧ были избраны Великобритания и США.





