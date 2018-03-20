Скандал вокруг Cambridge Analytica: использование Facebook, политический шантаж и экс-агенты спецслужб Израиля

Западные СМИ пишут о скандале вокруг британской аналитической компании Cambridge Analytica, которой удалось собрать личные данные десятков миллионов пользователей Facebook (по сведениям The New York Times, более 50 миллионов) и разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Это позволяло, в частности, показывать пользователям "подходящую" политическую рекламу и влиять на их выбор.

Публикации по этому поводу появились еще на прошлой неделе. Новый виток скандала начался после выхода в эфир программы на британском телеканале Channel 4 News, посвященной расследованию деятельности Cambridge Analytica.

Как говорится во многих публикациях, Cambridge Analytica могла сотрудничать со штабом Дональда Трампа накануне выборов президента США. Предполагается, что это помогло Трампу одержать победу. Упоминается и о возможном влиянии на британский референдум Brexit.

Корреспондент Channel 4 News, выдававший себя за клиента из Шри-Ланки, между ноябрем 2017 и январем 2018 года несколько раз встречался с представителями Cambridge Analytica, в том числе с исполнительным директором компании Александром Никсом. Беседы снимались скрытой камерой.

Журналист заявлял о готовности заключить коммерческое соглашение с Cambridge Analytica, чтобы повлиять на исход выборов в Шри-Ланке. Во время беседы с ним Никс говорил о готовности собирать компромат на кандидатов, используя разработанные компанией технологии, распространять ложную информацию, порочащую политических противников, давать взятки с записью этой процедуры, чтобы выложить ее потом в интернет, и даже "направить девочек в дом кандидата".

В разговоре с "клиентом" Никс упоминал о том, что Cambridge Analytica пользуется услугами бывших сотрудников британских и израильских спецслужб, отмечает The Guardian.

Помимо Александра Никса, корреспондент Channel 4 News встречался с управляющим директором подразделения мировой политики в Cambridge Analytica Марком Торнбуллом и руководителем информационного подразделения Алексом Тэйлором, а также с представителем компании Strategic Communications Laboratories, сотрудничавшей с Cambridge Analytica. Во время этих бесед прозвучала информация о том, что данные фирмы в той или иной степени "работали" в ходе более 200 предвыборных компаний. В частности, назывались такие страны, как Чехия, Индия, Аргентина, Нигерия и Кения.

Генеральная прокуратура штата Массачусетс объявила о начале расследования в отношении компаний Facebook и Cambridge Analytica, чтобы установить, имело ли место незаконное вмешательство в ход предвыборных компаний в США. Прокуратура штата Коннектикут также намерена расследовать деятельность Cambridge Analytica.

После выхода в эфир расследования Channel 4 руководство компании Cambridge Analytica подтвердило факт встреч корреспондента этого телеканала с высокопоставленными представителями фирмы, но заявило, что их слова были неверно истолкованы. Как утверждают в Cambridge Analytica, эта компания стремится избегать неэтичных и незаконных действий, а "клиенту" говорили о возможности давать взятки и подсылать проституток "шутя", проверяя его реакцию на подобные предложения. В компании категорически отрицают, что в интересах клиента может рассылаться недостоверная информация.

Тем не менее, Александр Никс уже объявил о готовности уйти в отставку с поста директора Cambridge Analytica, если это поможет восстановить репутацию компании.

Скандал вокруг Cambridge Analytica имел крайне неприятные последствия для компании Facebook и ее основного владельца Марка Цукерберга. 19 марта акции Facebook подешевели почти на 7%, что означает сокращение состояния Цукерберга более чем на 6 миллиардов долларов. По всей видимости, Цукербергу предстоит ответить на вопросы комиссии Конгресса США в связи с разразившимся скандалом.





