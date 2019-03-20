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В мире

"Индекс счастья" 2019: Израиль опережает США и лидирует в Азии

время публикации: 09:51 | последнее обновление: 10:09 блог версия для печати фото
Израиль
Финляндия
Дания
ВСЕ ФОТО

В среду, 20 марта, был опубликован новый отчет World Happiness Report: в нем учтены данные за 2016-2018 годы по 156 странам мира, на основании которых высчитывается "индекс счастья".

Социологи вычисляют этот индекс с 2012 года, учитывая уровень благополучия, удовлетворенность граждан качеством жизни. Причем с прошлого года учитывается мнение новых иммигрантов (репатриантов).

Второй год подряд самой счастливой страной мира признается Финляндия.

В первую десятку рейтинга также вошли Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия.

Австралия опустилась на 12-ю строчку рейтинга, США – на 19-ю.

Израиль занимает 13-ю строчку рейтинга, опережая, помимо Соединенных Штатов, такие благополучные страны, как Люксембург, Великобритания, Ирландия, Германия, Бельгия, Чехия.

Как и по результатам публиковавшихся ранее "индексов счастья", Израиль вновь признан самой радующей страной Азии и Ближнего Востока, в частности. Ближайшие к Израилю по этому показателю Объединенные Арабские Эмираты занимают 21-ю строчку в рейтинге. Саудовская Аравия на 28-м месте.

"Палестинские территории" в этом рейтинге занимают 110-ю строчку.

Любопытно, что самой "счастливой" страной среди государств бывшего СССР признается Узбекистан (41-я строчка рейтинга), так как жители этой страны заявляют, что довольны уровнем и качеством жизни. Далее среди стран бывшего Советского Союза следуют: Литва (42), Латвия (53), Эстония (55), Казахстан (60), Россия (68), Молдова (71), Таджикистан (74), Беларусь (81), Кыргызстан (86), Туркменистан (87), Азербайджан (90), Армения (116), Грузия (119), Украина (133).

Самые "несчастные" страны мира: Южный Судан, Центральноафриканская Республика и Афганистан.



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