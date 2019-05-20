Александр Соколов о книге Юваля Харари, а также о научном туризме в Ливане и Израиле

Редакция NEWSru.co.il побеседовала с Александром Соколовым – соавтором проекта "Ученые против мифов", редактором научно-просветительского портала АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ, лектором, путешественником, журналистом и научным редактором перевода на русский язык книги Юваля Харари "Sapiens: Краткая история человечества".

Соколов недавно посетил с лекциями Израиль и сразу после этого отправился с группой коллег в ливанский Баальбек.

Расскажите, пожалуйста, про проект "Ученые против мифов".

Наш проект посвящен просветительству, борьбе с лженаукой и разоблачению различных мифов, в основном в области истории, археологии и антропологии. Например, эти мифы часто связаны с древними сооружениями, поскольку те были построены давно, свидетельств не сохранилось. А поскольку нынешние представители западной цивилизации сами часто за всю жизнь ни разу молотком по гвоздю не ударили, им трудно представить, что древние могли без кранов и отбойных молотков построить, например, большой храм с колоннами. Отсюда и возникает множество спекуляций о том, как и кем эти строения были воздвигнуты, – от инопланетян до титанов пятиметрового роста. Об этом пишут книги и снимают фильмы, а мы ездим по таким местам и рассказываем, как все было на самом деле. Например, несколько раз ездили снимать в Египет.

А в Ливане находится не такое известное как пирамиды, но тоже очень популярное для любителей альтернативной истории место. Это Баальбек, где расположен храмовый комплекс, построенный на рубеже нашей эры. Видимо, его начинал строить царь Ирод, а потом достраивали римляне. Интересны там огромные каменные блоки, в частности в опорной стене, на которой стоит храм Юпитера. Каждый такой блок весит 800 тонн. И, конечно же, существует множество легенд о том, как эти блоки туда попали. Нам хотелось провести оттуда трансляцию в онлайн-режиме для наших подписчиков и объяснить технику, с помощью которой древние передвигали такие блоки. Это нельзя назвать научной экспедицией, поскольку мы там ничего не открыли. Это, скорее, научный туризм.

Существуют ли такие мифы, которые ученым пока не удалось развенчать? Сталкивались ли вы лично с такими явлениями?

В научно-популярной литературе многое часто приукрашено. И пишут такие книги часто люди, которые сами этих явлений вблизи не видели. Например, пирамиды в Гизе часто описывают как сооружения с идеально подогнанными гранями. Тогда как вблизи видно, какие они кривые и косые. Я бы и рад увидеть что-то инопланетное, но пока не довелось. Вместо этого попадаются забавные истории. Как, например, где-то в Восточной Европе в слое древностью в 300 тысяч лет нашли деталь летающей тарелки, а потом выяснилось, что это обломок ковша экскаватора.

На самом деле древние сооружения – это памятник человеческому труду, интеллекту, воле, изобретательности. Именно потому, что древние не обладали современными технологиями, им и приходилось проявлять все эти качества, чтобы решить сложные технические задачи. И ученым зачастую приходится долго ломать голову и ставить множество экспериментов, чтобы понять, как древние это делали. На мой взгляд, это гораздо интереснее, чем списывать все на сверхъестественные силы.

В Израиль вы приезжали только с лекциями или научным туризмом у нас тоже занимались?

Я хотел посетить пещеры на горе Кармель, где нашли останки неандертальцев. Мы устроили для наших подписчиков прямую трансляцию из неандертальской пещеры. Наверное, это можно назвать научной журналистикой.

Как вы, математик по образованию, стали заниматься популяризацией науки и просветительством?

Дело в том, что наука перестала быть популярной. Если раньше научные открытия были в центре внимания, то теперь СМИ, по крайней мере российские, освещают открытия археологов, антропологов, генетиков, крайне скудно. Мне кажется это крайне плачевным как для науки, так и для людей. Если наука непопулярна, это тормозит прогресс.

А почему именно "ученые против мифов"?

Развенчание мифов – это инструмент просвещения. Существуют исследования, показавшие, что когда люди получают информацию в форме разоблачения заблуждений, информация лучше усваивается.

Один из экспериментов в этой области заключался в том, что одной группе просто доносили информацию, а другой делали это в форме разоблачения заблуждений, а потом сравнивали остаточные знания. Эффект во второй группе был гораздо выше.

Такой способ донесения информации увлекает людей, которые в других случаях могут даже не заинтересоваться наукой.

Одна из самых известных научно-популярных книг последних лет – это "Краткая история человечества" израильского автора Юваля Харари. Вы были научным редактором русского издания. Что вы думаете об этой книге? С одной стороны она крайне популярна, с другой в адрес Харари звучит много обвинений в том, что он манипулирует фактами.

Я редактировал не всю книгу, а только ту ее часть, которая была посвящена Каменному веку. Грубых ошибок там нет, но есть некоторая проблема в том, что у Харари есть идеология, есть идеи, которые ему нравятся, и ему нравится их доказывать. Условно говоря, Харари – веган, и считает, что животных есть плохо. А поскольку история обширна и разнообразна, в ней можно найти примеры, которые подтвердят любые идеи, в том числе и эту. Но это уже не наука, а идеология с научным обоснованием.

У Харари много философии, и автор часто делает какие-то утверждения, которые с одной стороны звучат вполне логично, а с другой их невозможно проверить. Он часто домысливает.

Я приведу один пример. Харари пишет, что, в отличие от современных людей, которые являются индивидуалистами, древние люди были общинниками. Он делает этот вывод на том основании, что в средневековых замках люди спали вповалку в большом зале и не расходились по изолированным помещениям. Однако появляется специалист по средневековой архитектуре и объясняет, что изолированных помещений не было потому, что замок было не протопить. И если бы жители запирались каждый в своей комнате, они бы просто замерзли. То есть, причина этого явления не в общинном мировоззрении, как утверждает Харари, а в элементарных возможностях отопления. А вот какое у них было мировоззрение – это уже домыслы.

Я бы призывал читать книгу Харари как остроумное и не лженаучное, но в значительной степени философское произведение.

Беседовала Алла Гаврилова





