Никки Хэйли: "Трамп не хочет воевать с КНДР и не намерен отменять сделку с Ираном"

Постоянный представитель США в ООН, дала интервью программе CBS This Morning, идущей на одноименном телеканале, в ходе которого попыталась смягчить резкие формулировки, использованные президентом Дональдом Трампом во вчерашнем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи.

Хэйли заявила, что глава Белого дома, пригрозивший накануне уничтожить Северную Корею, вовсе не заинтересован воевать с этой страной и не отказывается от дипломатических методов воздействия на КНДР. Она впрочем, подчеркнула, что перед этим Вашингтон предпримет ряд необходимых шагов, подробности которых постпред не изложила.

Что же касается "ядерной" сделки с Ираном, которую Трамп назвал "худшим договором в истории" и "позором Америки", то эти высказывания, по словам Хейли не означают, что США намерены немедленно аннулировать данное соглашение. Они лишь выражают недовольство президента условиями этой сделки.

Ранее в этот день министр иностранных дел Исламской республики Иран Мохаммад Джавад Зариф заявил, что выступление президента США Дональда Трампа на сессии Генеральной Ассамблеи ООН не заслуживает ответа. "Его речь, полная невежества и ненависти, - должна быть датирована Средними веками, а XXI веком. Лицемерная "симпатия" к иранскому народу никого не может обмануть", - сообщил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, что президент США подверг с трибуны ООН жесткой критике ядерную сделку, заключенную Ираном и странами Запада в июле 2015 года. "Иранское правительство призывает уничтожить Америку и стереть Израиль с лица земли. Оно скрывает коррумпированную диктатуру под ликом демократии и превратило богатую страну в экономически истощенное государство-изгой, экспортирующее насилие, кровопролитие и хаос", - сказал Трамп.

"Вместо того, чтобы использовать свои ресурсы для улучшения жизни иранцев, власти страны тратят деньги, полученные от продажи нефти, на финансирование "Хизбаллы" и атаки на мирных соседей – арабов и израильтян", - добавил он.