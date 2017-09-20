Сильное землетрясение в Мексике, более 200 погибших

В результате сильного землетрясения, которое произошло во вторник, 19 сентября, неподалеку от Мехико, столицы Мексики, погибли по меньшей мере 224 человек, сообщает Reuters.

- Землетрясение в Мексике: многочисленные жертвы. Фоторепортаж

В результате землетрясения полностью или частично разрушены десятки зданий. В пострадавших от землетрясения районах проводится поисково-спасательная операция.

Землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано в 18:14 по Гринвичу. По данным Геологической службы США, его эпицентр располагался в 55 км к юго-западу от города Пуэбла, столицы одноименного штата, очаг залегал на глубине 51 км. От подземных толчков рухнуло или получило серьезные повреждения большое число зданий. В некоторых местах вспыхнул пожар и произошла утечка газа.

По заявлению мэра Мехико Анхеля Мансера, слова которого цитирует Reuters, в столице государства рухнули или получили серьезные повреждения 44 здания. Одним из рухнувших зданий стала школа. По некоторым сведениям, под ее обломками погибли 22 ребенка, еще примерно 40 считаются пропавшими без вести.

По сообщениям мексиканских властей, больше всего жертв насчитывается в штате Морелос. По словам представителя Национального агентства гражданской защиты, там погибли не менее 64 человек. Число жертв в Мехико составляет 36.

Мексиканские СМИ сообщают, что международный аэропорт в Мехико прервал работу. Временно прекращены торги на мексиканской бирже.

Из МИДа Израиля передали, что в настоящий момент неизвестно об израильтянах, пострадавших в результате землетрясения. В Мехико находится олимпийская сборная Израиля по плаванию, которая готовится к чемпионату мира, намеченному на конец месяца. По информации портала Ynet, никто из членов сборной не пострадал, однако все они почувствовали землетрясение.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу распорядился организовать делегацию спасателей, которая отправится в Мексику для оказания помощи. Это делается по личной просьбе президента Мексики Энрике Пенья Ньето.

Представители ООН принесли официальные соболезнования правительству Мексики и предложила оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения. Президент США Доннальд Трамп написал в своем микроблоге Twitter: "Пусть Бог благословит жителей Мексико-Сити. Мы с вами и всегда будем с вами".

18 сентября в Мексике прошли общенациональные учения по подготовке к возможному землетрясению.

Напомним, 8 сентября на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 8,1, жертвами которого стали около 100 человек. Его эпицентр располагался возле побережья штата Чьяпас, очаг залегал на глубине около 70 км.

Самое разрушительное землетрясение в Мексике за последние десятилетия произошло 19-20 сентября 1985 года. Его магнитуда достигала 8,1. Тогда в Мехико и окрестностях погибли около 25.000 человек.





