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В мире

Делегация ЦАХАЛа провела в Москве ряд встреч с российским военным командованием

время публикации: 19:35 | последнее обновление: 19:47 блог версия для печати фото
Делегация ЦАХАЛа провела в Москве ряд встреч с российским военным командованием
Делегация ЦАХАЛа провела в Москве ряд встреч с российским военным командованием

Делегация ЦАХАЛа во главе с командующим ВВС генерал-майором Амикамом Норкиным, вылетевшая в Москву утром в четверг, 20 сентября, провела ряд встреч с представителями российского военного командования, в том числе с командующим российскими ВВС.

Визит, как уже сообщалось, связан с инцидентом, в ходе которого сирийские ПВО сбили российский самолет ИЛ-20.

Израильские военные представили российским коллегам информацию, касающуюся всех аспектов инцидента, включая главные итоги расследования, проведенного ЦАХАЛом.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что особое внимание в ходе переговоров было уделено попыткам Ирана передать стратегическое вооружение "Хизбалле" и углубить свое присутствие в Сирии.

Израильская делегация продолжает переговоры с российскими коллегами, и вернется домой в пятницу утром, как было запланировано.

Отметим, что днем в четверг, 20 сентября, когда делегация ЦАХАЛа уже проводила встречи с командованием российской армии, пресс-секретарь МИДа России Мария Захарова заявила, что Израиль должен провести более глубокую проверку инцидента.

"Со своей же стороны полагаю, что израильские летчики, в результате действий которых была создана угроза и погиб российский самолет, и об этом свидетельствуют данные наших военных экспертов, вели себя, по меньшей мере, непрофессионально", - произнесла Захарова.

Напомним, что ракета сирийского ЗРК С-200 российского или советского производства вечером 17 сентября сбила российский самолет-разведчик Ил-20, заходивший на посадку в Латакию после регулярного облета территории. Сирийские ПВО атаковали российский самолет, пытаясь противодействовать израильскому воздушному удару по целям на восточной окраине Латакии.

Москва обвинила израильских военных в том, что они "подставили" российский самолет. Иерусалим выразил соболезнования России и возложил ответственность за этот инцидент на армию Башара Асада, отметив, что сирийские ПВО вели хаотичный огонь по воздушным целям в то время, когда израильские истребители F-16 уже находились в воздушном пространстве Израиля.

При этом известный израильский военный корреспондент Рон Бен-Ишай заявил в ряде интервью, что Россия, обвиняя в гибели самолета Израиль, пытается таким образом отвлечь внимание от своих же ошибочных приказов, которые привели к гибели Ил-20.

По данным Бен-Ишая, израильтяне предупредили российских коллег об авиаударе по оружейному складу в Латакии не за минуту, как утверждают русские, а за несколько минут.

Бен-Ишай утверждает, что Ил-20 на момент израильского авиаудара находился к востоку от Латакии, а не в районе действия израильских ВВС. Только после того, как самолеты ЦАХАЛа разбомбили цель, Ил-20 переместился к западу от Латакии. По мнению журналиста, командование отправило самолет в район расположения французского фрегата Auvergne, поскольку подозревало, что именно с него была произведена атака.

Только после этого, когда израильские самолеты уже покинули воздушное пространство Сирии, а Ил-20 продолжил полет на юг, а потом на восток с целью совершения посадки на авиабазе "Хмеймим", сирийские ПВО открыли беспорядочный огонь и сбили российский самолет-разведчик.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 сентября 2018 г.
Рон Бен-Ишай: русские могут винить Израиль, чтобы отвлечь внимание от своих ошибок
// NEWSru.co.il // В мире // 20 сентября 2018 г.
МИД России потребовал от Израиля провести новое расследование обстоятельств гибели Ил-20
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 сентября 2018 г.
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