21 апреля 2017 г.
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"Парижский террорист" был задержан два месяца назад: он планировал убийство полицейских

время публикации: 17:36 | последнее обновление: 19:00 блог версия для печати фото
"Парижский террорист" был задержан месяц назад: он планировал убийство полицейских
"Парижский террорист" был задержан месяц назад: он планировал убийство полицейских
"Парижский террорист" был задержан месяц назад: он планировал убийство полицейских

Вечером в четверг, 20 апреля, в центре Парижа, на Елисейских полях, мужчина, вооруженный автоматом Калашникова, открыл огонь в сторону сотрудников полиции. Один полицейский, 37-летний Ксавье Южель, был убит на месте. Двое сотрудников полиции и иностранная туристка получили ранения. Террорист был ликвидирован.

В машине Audi, на которой преступник прибыл на место теракта, полиция обнаружила большой количество оружия, в том числе помповое ружье и ножи.

Письмо, в котором организация "Исламское государство" объявляла о своей ответственности за теракт, было обнаружено рядом с телом Карима Шорфи. "ИГ" также назвала кличку убитого боевика: "Абу Юсуф аль-Бельджики". В письме "ИГ" подчеркивалось, что это имя ему было дано, так как он был выходцем из Бельгии.

Личность террориста была установлена несколько часов спустя, сообщает Le Monde. Это – 39-летний Карим Шорфи, в декабре 2016 года внесенный спецслужбами в списки лиц, представляющих террористическую угрозу. 23 февраля этого года Шорфи был задержан полицией после того, как выяснилось, что он пытался купить оружие, чтобы убить полицейских. Однако 6 марта он был отпущен в связи с отсутствием доказательств его вины.

В 2001 году Шорфи, вооруженный пистолетом, открыл огонь по сотрудникам полиции. В результате были ранены двое сотрудников полиции и один прохожий. В 2005 году он был осужден на 20 лет, но в прошлом году досрочно освобожден. Предположительно, его симпатии к организации "Исламское государство" возникли во время Шорфи пребывания в тюрьме.

По словам друга семьи Шорфи, Карим не был "настоящим мусульманином" – он не посещал мечеть, пил спиртные напитки, но проводил часы у компьютера, изучая видеоролики, размещенные в интернете джихадистами. Свою цель он видел в том, чтобы "мстить полицейским за убийство мусульман в Сирии".

В настоящее время полиция разыскивает второго подозреваемого в осуществлении теракта, который, как предполагается, бежал из Франции в Бельгию.

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// NEWSru.co.il // В мире // 20 апреля 2017 г.
Теракт в Париже: убиты двое полицейских







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Пятница, 21 апреля 2017 г.
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