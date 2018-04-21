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В мире

Умерла актриса Нина Дорошина, сыгравшая в фильме "Любовь и голуби"

время публикации: 12:24 | последнее обновление: 13:31 блог версия для печати фото
Кадр из фильма "Любовь и голуби" (Мосфильм)
Умерла актриса Нина Дорошина

21 апреля в Москве скончалась народная артистка РСФСР Нина Дорошина. Ей было 83 года.

О смерти актрисы сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.

На сайте театра "Современник" сообщается, что Нина Михайловна Дорошина умерла у себя дома от остановки сердца.

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в городе Лосиноостровск.

Окончила в 1956 году Театральное училище им. Б. Щукина (курс Веры Львовой и В. И. Москвина). Вместе с ней на курсе учились Вера Карпова, Инна Ульянова, Александр Ширвиндт, Лев Борисов.

Дебютировав в 1958 году на сцене "Современника" в спектакле "В поисках радости", на всю жизнь осталась актрисой этого театра.

С 1981 года преподавала в Театральном институте им. Б. Щукина.

В 1984 году снялась у режиссера Владимира Меньшова в фильме "Любовь и голуби". Роль Надежды принесла ей всенародную славу.

В 2007 году Нина Дорошина стала лауреатом премии "Женское лицо года" за роль в спектакле "Заяц love story" и обладательницей Золотой звезды I степени в номинации "За профессионализм", присужденной Фондом "Общественная награда".



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