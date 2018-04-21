Натали Портман разъяснила причину отказа приезжать в Израиль

Американская актриса и режиссер Натали Портман опубликовала на своей официальной странице в Instagram разъяснение причин, по которым она решила не приезжать в Израиль на церемонию вручения ей премии "Генезис".

- Актриса и режиссер Натали Портман. Фотогалерея

"Мое решение не присутствовать на церемонии вручения премии было неправильно истолковано. Позвольте мне самой сказать за себя, – пишет Натали Портман. – Я решила не приезжать, потому что не хотела демонстрировать одобрение деятельности Биньямина Нетаниягу, который должен был выступать на церемонии. Кстати, я не имею отношения к движению BDS и не поддерживаю его. Как многие другие израильтяне и евреи по всему миру, я могу критиковать руководство Израиля, не желая бойкотировать нацию в целом. Я ценю своих израильских друзей и семью, израильскую еду, книги, искусство, кино и танцы. Израиль был создан ровно 70 лет назад как убежище для беженцев после Холокоста. Но жестокое обращение с теми, кто страдает от сегодняшних злодеяний, просто не соответствует моим еврейским ценностям. Поскольку я забочусь об Израиле, я должна противостоять насилию, коррупции, неравенству и злоупотреблению властью. Пожалуйста, не воспринимайте слова, которые не исходят непосредственно от меня, как мои собственные. Происшедшее вдохновило меня на поддержку ряда благотворительных организаций в Израиле. Я скоро объявлю их, и надеюсь, что другие присоединятся ко мне, чтобы поддержать отличную работу, которую они делают".

Это разъяснение Натали Портман вызвало противоречивую реакцию, в том числе на ее странице в Instagram. Многие указывают на нелогичность решения актрисы, которая объявила о нежелании получать премию "Генезис" в Израиле 19 апреля 2018 года, в день празднования 70-летия еврейского государства, хотя, если она не согласна с политикой Нетаниягу, могла сразу отказаться от премии – так как было заранее известно, что глава правительства будет выступать на церемонии вручения премии, как это было и в прошлые годы.

Возможно, Портман рассчитывала, что до лета 2018 года в Израиле состоятся досрочные выборы и произойдет смена премьер-министра в Израиле, а потому не спешила с принятием решения.

Отметим, что в своем заявлении актриса не назвала тех, кто "страдает от сегодняшних злодеяний". Вероятно, она имела в виду жителей сектора Газы, как писала газета "Гаарец", но тогда непонятно, почему она прямо об этом не говорит.

Напомним, что в поддержке антиизраильского движения BDS голливудскую актрису Портман обвинила министр культуры и спорта Израиля Мири Регев. Ее коллега по партии "Ликуд" Орен Хазан призвал министра внутренних дел Арье Дери лишить Портман израильского гражданства.

О том, что Натали Портман не прибудет в июне в Израиль для получения премии "Генезис" (именуемой журналом Time "еврейским нобелем"), стало известно вечером 19 апреля (по времени США) из официального сообщения на сайте премии. Представитель Портман уведомил фонд Genesis, что "недавние события в Израиле были крайне огорчительны для нее, и она не считает для себя возможным участвовать в каких-либо публичных мероприятиях в Израиле". Он также добавил, что Портман "не могла бы с чистой совестью отправиться на церемонию".

Какие именно события так расстроили Натали Портман до такой степени, что она срывает ежегодную церемонию вручения премии "Генезис", не было сказано. Газета "Гаарец" предполагала, что такое решение актриса приняла на фоне гибели за последние недели десятков жителей сектора Газы, участвовавших в хамасовском "марше возвращения". Та же версия звучала и в других публикациях по этой теме. О скандале писали многие американские и израильские СМИ.

В связи с решением Портман, церемония вручения премии, которая должна была состояться в Иерусалиме 28 июня 2018 года, отменена.

Руководство фонда "Генезис" заявило, что крайне огорчено случившимся. При этом выражалось опасение, что решение Портман приведет к политизации темы "еврейского нобеля", чего организаторы стремились избежать в течение всех пяти лет, когда эта премия вручалась.

Израильский миллиардер и филантроп Морис Кан объявил, что два миллиона долларов – премия "Генезис" – не будут вручены Натали Портман, сообщают Ynet и Times of Israel.

Премия "Генезис" США вручается ежегодно единственному лауреату за выдающиеся профессиональные достижения, весомый вклад в развитие человечества и приверженность ценностям еврейского народа. Ранее сумма премии составляла 1 миллион долларов. Но в декабре прошлого года Морис Кан заявил, что денежная составляющая премии будет удвоена.

О том, что Натали Портман удостоена премии "Генезис", стало известно 7 ноября 2017 года. Тогда Стэн Половец, соучредитель и председатель Genesis Prize Foundation, говорил: "Мы с радостью приветствуем избрание Натали Портман лауреатом премии "Генезис" 2018 года. Актерское мастерство Натали на киноэкране затронуло сердца миллионов зрителей во всех странах. Ее талант, ее благотворительная деятельность, а также глубокая связь с еврейскими и израильскими корнями достойны восхищения. Натали воплощает основные ценности и черты еврейского народа – целеустремленность и упорство, стремление к совершенству, интеллектуальное любопытство и искреннее желание внести свой вклад в улучшение нашего мира. Без сомнения, она является образцом для подражания для миллионов молодых евреев во всем мире".

Следуя традиции, начатой предыдущими лауреатами премии "Генезис", средства премии должны были быть направлены на поддержку филантропических проектов в честь Натали Портман, на продвижение инициатив, обеспечивающих равенство женщин во всех аспектах человеческой деятельности. В частности, средства предполагалось использовать для поддержки организаций, занимающимся расширением доступа женщин к образованию, участию в экономической деятельности, здравоохранению и безопасности, а также повышению участия женщин в государственной политической деятельности. Значительная часть средств должны были направить на проекты по расширению возможностей для женщин в Израиле.

Председатель правления Еврейского Агентства "Сохнут" и глава отборочного комитета премии "Генезис" Натан Щаранский говорил в ноябре 2017-го: "Мне доставляет большое удовольствие приветствовать Натали Портман в числе выдающихся лауреатов премии "Генезис" – достойнейших представителей современного еврейского народа. Являясь примером успеха на избранном поприще и верности ценностям еврейского народа, она – образцовый лауреат премии "Генезис". Я полностью поддерживаю избранное ей направление благотворительности и желаю новому лауреату дальнейших успехов в продвижении миссии премии "Генезис", которая так актуальна для всех нас сегодня".

Натали Портман тогда же, в свою очередь, заявила: "Я глубоко тронута честью, оказанной мне, ведь эта премия тесно связана с еврейским принципом "Тикун Олам" – обязанностью каждого человека сделать этот мир лучше. Я горжусь своими израильскими корнями и еврейским происхождением; это значительная часть моей идентичности. Для меня большая честь войти в число выдающихся лауреатов премии "Генезис", которыми я так восхищаюсь. Я выражаю свою сердечную благодарность Фонду премии "Генезис" и с нетерпением ожидаю возможности начать работу на той глобальной платформе, которую предоставляет премия, чтобы изменить к лучшему положение женщин в Израиле и за его пределами".

Натали Портман была пятым лауреатом премии "Генезис" и первым, кто после присуждения был лишен этой премии. Ранее премия вручалась экс-мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу (2014), актеру Майклу Дугласу (2015), скрипачу-виртуозу и защитнику людей с ограниченными возможностями Ицхаку Перлману (2016) и выдающемуся скульптору и активисту борьбы за права беженцев Анишу Капуру (2017).

Натали Портман. Краткая справка

Натали Портман (настоящая фамилия: Гершлаг) родилась 9 июня 1981 года, в Иерусалиме. Натали было три года, когда ее семья перебралась в США – сначала в Вашингтон, затем в Коннектикут, а потом в Нью-Йорк. В детстве Натали занималась хореографией и фигурным катанием, играла в школьном театре.

Когда Натали было 11 лет, ей предложили работу в агентстве моделей, но она предпочла карьеру актрисы. Дебют Натали Портман состоялся в фильме Люка Бессона "Леон" (1994), где она играла вместе с Жаном Рено. "Леон" принес юной Натали Портман мировую известность и обеспечил ей стремительную карьеру. Далее была "Схватка" с Робертом Де Ниро и Аль Пачино. Потом последовали картины: "Красивые девушки" (1996) и "Марс атакует!" (1996). В фильме Вуди Аллена "Все говорят, что я люблю тебя" Натали Портман снималась вместе с Эдвардом Нортоном, Дрю Бэрримор и Джулией Робертс.

Натали Портман в конце 90-х попробовала свои силы в качестве театральной актрисы. Она играла роль Анны в Бродвейской постановке "Дневник Анны Франк". Параллельно с этим проходили съемки новой серии "Звездных войн" – "Эпизод первый: Скрытая угроза", где Натали Портман получила роль королевы Амидалы – будущей матери Люка Скайуокера и принцессы Леи. В 2002 и 2005 годах Портман снялась во втором и третьем эпизодах "Звездных войн".

Далее последовали съемки фильма "Где угодно, только не здесь", где также снималась Сьюзан Сарандон. Натали Портман за эту картину номинировалась на "Золотой Глобус". 2000 год был отмечен выходом картины "Там, где сердце". В ней Натали Портман сыграла неожиданно забеременевшую девушку, которая скрывается в супермаркете. Это был первый фильм, где Натали предстояло сыграть сцену с поцелуем. За свою роль актриса получила YoungStar Awards.

Позже была картина "Близость", где Натали блестяще сыграла роль стриптизерши и была удостоена премии "Золотой глобус". В том же, 2004-м, году она снялась в "Стране Садов", а затем – в картине "V значит Вендетта", ради роли в которой ей пришлось пожертвовать своими волосами. В 2005-м Натали снялась в картине израильского кинорежиссера Амоса Гитаи "Свободная зона".

За последние 12 лет в портфолио Портман добавились главные роли в более чем 20 кинокартинах. Наиболее заметными из них были "Призраки Гойи" (2006), "Еще одна из рода Болейн" (2008), "Черный лебедь" (2010) и еще примерно десяти картинах. За роль в "Черном лебеде" она была удостоена премии "Оскар". В 2015-м в Каннах Натали представила свой первый фильм "Повесть о любви и тьме", который она снимала как режиссер.

В июне 2011-го Натали стала матерью, а в августе 2012-го она вышла замуж за отца ее сына – Бенджамина Мильпье. В феврале 2017-го у них родилась дочь.

Натали Портман – убежденная сторонница Демократической партии США, поддерживала на выборах Барака Обаму и Хиллари Клинтон, осуждала "расистскую" политику правительства Биньямина Нетаниягу. При этом Натали неоднократно подчеркивала, что была и остается патриотом Израиля. Она приезжала в Израиль в годы "интифады Аль-Аксы", сразу после Второй Ливанской войны, снимала свой фильм в Иерусалиме в 2014 году и представляла его в столице Израиля весной 2015-го.

В апреле 2018-го Натали Портман заявила, что отказывается приезжать в Израиль для получения премии "Генезис" из-за несогласия с политикой Биньямина Нетаниягу. Она была лишена этой премии.





