"Пасхальные" теракты в церквях и отелях на Шри-Ланке: десятки погибших, сотни раненых

В день христианской Пасхи, в воскресенье 21 апреля, в церквях на Шри-Ланке были осуществлены теракты с применением взрывных устройств.

По предварительным данным, погибли по меньшей мере 52 человека.

Как сообщает AFP, в больницы доставлены около 300 пострадавших.

Информация о жертвах терактов уточняется.

Агентство AFP передает, что целями террористов стали церковь и три отеля в Коломбо (столица Шри-Ланки), а также две церкви в других регионах страны.

По данным агентства Reuters, помимо церкви Святого Антония в районе Кочкикаде в Коломбо, была атакована церковь Святого Себастьяна в районе Катувапития в Негомбо, к северу от столицы. Также был осуществлен взрыв в церкви в города Баттикалоа, на восточном побережье Шри-Ланки.

В Коломбо взрыв прогремел в отеле Cinnamon Grand, расположенном неподалеку от резиденции премьер-министра Шри-Ланки.

AFP передает, что не менее 42 человек погибли в Коломбо, 10 – в Баттикалоа.

По всей видимости, что речь идет о терактах-самоубийствах. AFP цитирует предупреждение начальника полиции Шри-Ланки о возможности таких нападений в период празднования Пасхи, накануне распространенное среди сотрудников правоохранительных органов. Однако предотвратить теракты не удалось.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за эти атаки.





