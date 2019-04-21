Теракты в церквях и отелях на Шри-Ланке: около 130 убитых, сотни раненых

Власти Шри-Ланки сообщают, что в результате взрывов в церквях и отелях в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа убиты около 130 человек, в больницы доставлены сотни раненых, передает агентство AFP.

Число жертв и пострадавших уточняется. Известно, что в Коломбо госпитализированы не менее 280 человек, в Баттикалоа – около 300.

Полиция Шри-Ланки сообщает, что среди убитых не менее девяти иностранных граждан. Их национальность пока не называется.

Утром в воскресенье 21 апреля, в день христианской Пасхи, в церквях на Шри-Ланке были осуществлены теракты с применением взрывных устройств. Террористы также атаковали несколько отелей. Их целями стали церковь и три отеля в Коломбо (столица Шри-Ланки), а также две церкви в других регионах страны.

По данным агентства Reuters, помимо церкви Святого Антония в районе Кочкикаде в Коломбо, была атакована церковь Святого Себастьяна в районе Катувапития в Негомбо, к северу от столицы. Также был осуществлен взрыв в церкви в города Баттикалоа, на восточном побережье Шри-Ланки.

В Коломбо взрыв прогремел в отеле Cinnamon Grand, расположенном неподалеку от резиденции премьер-министра Шри-Ланки.

По всей видимости, что речь идет о терактах-самоубийствах. AFP цитирует предупреждение начальника полиции Шри-Ланки о возможности таких нападений в период празднования Пасхи, накануне распространенное среди сотрудников правоохранительных органов. Однако предотвратить теракты не удалось.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за эти атаки.

Христиане-католики составляют лишь 6% населения Шри-Ланки. Подавляющее большинство, около 77%, – буддисты тхеравады, около 8% – индуисты, менее 9% – мусульмане.





