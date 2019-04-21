"Пасхальные" теракты на Шри-Ланке: жертвами взрывов в церквях и отелях стали около 200 человек

Власти Шри-Ланки сообщают, что в день Пасхи, в воскресенье, 21 апреля, в результате восьми взрывов в церквях и отелях в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа убиты не менее 190 человек, в больницы доставлены сотни раненых.

Официально подтверждена гибель 156 человек.

Местные СМИ сообщают о примерно 200 погибших, среди которых около 40 иностранцев – граждан США, Великобритании, Нидерландов, Португалии и других стран.

По данным местного сайта newsfirst.lk, погибли не менее 190 человек, в больницы доставлены около 500 раненых. Многие из них в тяжелом состоянии.

Число жертв и пострадавших уточняется.

Министерство иностранных дел Израиля пока не располагает данными о том, есть ли среди пострадавших израильтяне.

Утром в воскресенье 21 апреля, в день христианской Пасхи, в католических церквях на Шри-Ланке были осуществлены теракты с применением взрывных устройств. Террористы также атаковали несколько отелей. Их целями стали церковь и три отеля в Коломбо (столица Шри-Ланки), а также две церкви в других регионах страны.

По данным агентства Reuters, помимо церкви Святого Антония в районе Котахена в Коломбо, была атакована церковь Святого Себастьяна в районе Катувапития в Негомбо, к северу от столицы. Также был осуществлен взрыв в церкви в города Баттикалоа, на восточном побережье Шри-Ланки.

В Коломбо взрывы прогремели в пятизвездочных отелях Shangri-La, Kingsbury и Cinnamon Grand, расположенном неподалеку от резиденции премьер-министра Шри-Ланки.

После серии терактов в трех городах Шри-Ланки в столице страны, городе Коломбо, прогремел еще один взрыв, в результате которого погибли не менее двух человек, передает агентство AFP со ссылкой на местную полицию. Седьмой за день теракт был совершен в отеле, расположенном в районе Дехивала, на юге Коломбо.

Вскоре после этого агентство AFP сообщило о восьмом за день взрыве в Шри-Ланке. Еще одна бомба взорвалась в Коломбо, в жилом квартале в районе Дематагода. В результате взрыва погибли три сотрудника полиции. Полиция заявляет, что взорвался террорист-смертник.

По всей видимости, речь идет о терактах-самоубийствах. AFP цитирует предупреждение начальника полиции Шри-Ланки о возможности таких нападений в период празднования Пасхи, накануне распространенное среди сотрудников правоохранительных органов. Однако предотвратить теракты не удалось.

Предупреждение поступило десять дней назад со стороны разведывательной службы некого иностранного государства. Уведомлялось о готовности совершить такие теракты боевиками исламистского движения National Thowheeth Jama'ath (NTJ), угрожавшего взрывами в церквях. Это движение в 2018 году совершило серию актов вандализма, разрушая буддистские статуи на Шри-Ланке.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил об экстренном созыве совета национальной безопасности.

Министр обороны Шри-Ланки объявил о введении комендантского часа по всей стране: после 18:00 до утра. Полиция сообщает, что режим комендантского часа будет действовать "до особого уведомления".

Все пасхальные службы в крупных городах Шри-Ланки отменены.

Кроме того, шриланкийские власти блокировали доступ в стране к социальным сетям, объясняя это стремлением остановить распространение ложных слухов.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за эти атаки.

Индийский сайт OneIndia заявляет, что теракты на Шри-Ланке по всей видимости были осуществлены боевиками-смертниками "Исламского государства". Власти Шри-Ланки эту информацию не подтверждают и не комментируют. Однако многие СМИ, в том числе израильские, уже повторяют эту версию, ссылаясь на "индийские СМИ". Редакция OneIndia не приводит убедительных доказательств причастности ИГ к терактам на Шри-Ланке, но отмечает, что "почерк" террористов свидетельствует в пользу именно этой версии. Со ссылкой на некий источник в разведывательном управлении это издание даже опубликовало имена двух предполагаемых смертников: Захран Хашим и Абу Мухаммед.

Христиане-католики составляют лишь 6% населения Шри-Ланки. Подавляющее большинство, около 77%, – буддисты тхеравады, около 8% – индуисты, менее 9% – мусульмане.

Напомним, что на территории Шри-Ланки более 40 лет действовали боевики группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама", добивавшейся создания независимого тамильского государства Тамил-Илам. После поражения "тигров" в 2009 году была создана новая тамильская группировка "Народная освободительная армия", в основе идеологии которой марксизм и социализм. Отметим также, что в последние годы на Шри-Ланке происходили вооруженные столкновения между буддистами и мусульманами.





