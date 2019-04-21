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В мире

Начался второй тур выборов президента Украины

время публикации: 08:04 | последнее обновление: 08:04 блог версия для печати фото
Петр Порошенко и Владимир Зеленский на дебатах в Киеве, 19 апреля 2019 года
На дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского в Киеве, 19 апреля 2019 года
Голосование на выборах президента Украины

Во вторник, 21 апреля, в 8 утра по киевскому времени (совпадает с израильским) открылись избирательные участки – и начался второй тур выборов президента Украины. В посольствах Украины в ряде стран выборы начались раньше. На территории России таких избирательных участков нет.

За пост главы государства борются действующий президент Петр Порошенко и шоумен, выдвиженец партии "Слуга Народа" Владимир Зеленский. По результатам первого тура, Зеленский набрал более 30% голосов избирателей, а Порошенко – около 16%.

По данным ЦИК Украины, на 29989 избирательных участках смогут проголосовать более 26 миллионов украинских граждан, внесенных в списки избирателей.

В Израиле можно проголосовать на единственном участке №900023, созданном при посольстве Украины. Подробное описание требований для участия в голосовании было опубликовано еще 19 марта на сайте посольства. Напомним, что по итогам первого тура Порошенко и Зеленский получили в Израиле примерно одинаковую поддержку избирателей.

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