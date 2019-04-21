Во вторник, 21 апреля, в 8 утра по киевскому времени (совпадает с израильским) открылись избирательные участки – и начался второй тур выборов президента Украины. В посольствах Украины в ряде стран выборы начались раньше. На территории России таких избирательных участков нет.

За пост главы государства борются действующий президент Петр Порошенко и шоумен, выдвиженец партии "Слуга Народа" Владимир Зеленский. По результатам первого тура, Зеленский набрал более 30% голосов избирателей, а Порошенко – около 16%.

По данным ЦИК Украины, на 29989 избирательных участках смогут проголосовать более 26 миллионов украинских граждан, внесенных в списки избирателей.

В Израиле можно проголосовать на единственном участке №900023, созданном при посольстве Украины. Подробное описание требований для участия в голосовании было опубликовано еще 19 марта на сайте посольства. Напомним, что по итогам первого тура Порошенко и Зеленский получили в Израиле примерно одинаковую поддержку избирателей.