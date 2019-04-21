Экзит-поллы: президентом Украины будет Владимир Зеленский

По данным экзит-полла ТСН, во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 72,7% голосов Избирателей, действующий президент Петр Порошенко - 27,3%.

По результатам Национального экзит-полла, Зеленский лидирует с 73,2% голосов, Порошенко набирает 25,3%.

Эти данные получены на 18:00 по местному времени, которое совпадает с израильским.

На 15:00, по данным ЦИК, явка избирателей по Украине составила 45,27%.

ТСН сообщает, что на востоке Украины за Зеленского проголосовали 88,1%, за Порошенко - 11,9%; на западе за Зеленского - 52,0%, за Порошенко - 48,0%; в Киеве за Зеленского - 59,5%, за Порошенко - 45,5%.

Напомним, первый тур президентских выборов в Украине состоялся 31 марта. Лидером первого тура стал Владимир Зеленский. За него проголосовали 30,24% избирателей. Действующий президент Украины Петр Порошенко получил 15,95% голосов.

В Израиле во втором туре украинских президентских выборов проголосовали 646 человек. 326 избирателей отдали свои голоса Петру Порошенко и 315 - Владимиру Зеленскому. Пять избирательных бюллетеней оказались испорчены.





