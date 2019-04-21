Поджог йешивы "Торат Хаим". Уточненные данные и комментарии

В ночь на 19 апреля неизвестный или неизвестные совершили поджог на территории одного из крупнейших еврейских учебных заведений России - йешивы "Торат Хаим" в Подмосковье.

Главный редактор журнала "Мир Торы" Гавриэль Фельдман, родители и другие родственники которого находились на момент поджога в йешиве, рассказал редакции NEWSru.co.il подробности происшествия.

В "Торат Хаим" учатся 60 человек, однако в шаббат и в праздники йешива функционирует в том числе как общинный центр и принимает семьи из московской еврейской общины. Нападение произошло после поиска квасного, когда в йешиве находились уже не менее 200 человек, в том числе множество детей.

По словам Фельдмана, почти все в здании уже спали, однако несколько поздних гостей увидели огонь и вызвали пожарных, которые приехали на место очень быстро.

Злоумышленники успели поджечь хранилище с кошерным мясом, которое расположено в семи метрах от основного здания. Хранилище полностью сгорело.

На территории йешивы были оставлены рисунки с изображением свастики, а также числами 130 и 88, которые указывают на то, что поджог, по всей видимости, устроили неонацисты, решившие таким образом "отметить" 130-летие со дня рождения Гитлера. Напомним, что число 88 символизирует приветствие "Хайль Гитлер".

Фельдман рассказал нашей редакции, что злоумышленник или злоумышленники по всей видимости имели представление о расположение камер на территории йешивы, поскольку в основном передвигались в "слепых зонах". Только один раз в кадр попал один из поджигателей.

Эту информацию подтвердил редакции NEWSru.co.il председатель Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России ("КЕРООР") Пинхас Швальб. Он также отметил, что в период празднования Песаха в йешиве приняты дополнительные меры безопасности.

Йешива "Торат хаим" была основана в 1989 году равом Александром Айзенштатом (Гавриэль Фельдман является его зятем) под духовным руководством рава Моше Соловейчика из Цюриха. Йешива несколько раз меняла адреса. В настоящее время "Торат Хаим" располагается вблизи поселков Поповка и Хрипань Раменского района Московской области.

По словам Фельдмана, это первый серьезный инцидент за 30 лет существования йешивы, если не считать угроз и мелкого хулиганства со стороны местного населения.

Однако Фельдман рассказывает, что около 10 лет назад, когда точный адрес "Торат Хаим" нигде не публиковался, на форумах неонацистов активно обсуждалась идея поехать и разыскать йешиву. По словам Фельдмана, до появления навигаторов адрес не выкладывали в открытый доступ, поскольку йешиве не хватало финансирования на надежную охрану.

Оба собеседника NEWSru.co.il утверждают, что в последние годы в Москве уровень антисемитизма сильно снизился. Это связано как с тем, что российская власть начала бороться с националистами, так и с тем, что в рядах неонацистов, по словам Фельдмана, произошел внутренний раскол после украинских событий. По данным Фельдмана, многие наиболее агрессивные и активные националисты переключились на другие цели, приняв участие в боевых действиях с одной или с другой стороны. Это не означает, что антисемитские инциденты прекратились. Около года назад в здание ХАБАДа в Марьиной Роще кинули бутылку с зажигательной смесью. Однако, как утверждает Пинхас Швальб, как в центре Москвы, так и в Подмосковье, где расположена "Торат Хаим", члены еврейской общины чувствуют себя в относительной безопасности.

Нападение на йешиву "Торат Хаим" расследуют правоохранительные органы, однако злоумышленники пока не найдены. Редакция NEWSru.co.il будет держать наших читателей в курсе расследования.

"Как реагировали на это люди, которые находились в йешиве? По-еврейски. Слава Б-гу, никто не пострадал, хотя там было много множество детей, которые привыкли гулять по огороженной территории и ничего не бояться. Это напоминание о том, что расслабляться нельзя. И конечно же, "Агада", которую читали в йешиве на Седере уже на следующий день, стала для многих еще понятнее и ближе", - говорит Гавриэль Фельдман.





