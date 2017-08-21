Полиция Испании: "автомобильный теракт" в Барселоне совершил объявленный в розыск Юнис Абу Якуб

Представители испанских властей подтвердили, что 22-летний гражданин Марокко Юнис Абу Якуб, ранее объявленный в розыск в связи с терактами в Каталонии, совершил 17 августа "автомобильный теракт" в Барселоне, в результате которого погибли 13 человек, сообщает Reuters.

Полиция Испании объявила Абу Якуба в розыск несколько дней назад, однако только теперь подтвердила, что именно он был за рулем фургона, врезавшегося в толпу на бульваре Ла Рамбла. По данным полиции, в фургоне, кроме Абу Якуба, никого не было.

Ранее сообщалось, что Абу Якуб может скрываться во Франции, однако эта информация пока не подтвердилась.

Напомним, остальные 11 членов устроившей теракты в Каталонии экстремистской ячейки были либо задержаны, либо убиты.

Сведения о террористах

Сайт издания El Espanol публикует имена 12 предполагаемых террористов из этой ячейки, отмечая, что личности некоторых погибших боевиков устанавливаются. 18-летний Муса Укабир был убит в ходе антитеррористической операции в Камбрильсе, в ночь на 18 августа. Вместе с ним были ликвидированы: Омар Хишами, Мухаммад Хишами, Хусейн Абу Якуб, Саид Алла (всем им было не более 24 лет). Эти пятеро были марокканского происхождения, но родились и выросли в Испании.

Сообщалось, что для аренды автофургона Fiat Talento Муса Укабир украл паспорт своего 28-летнего брата. После теракта на бульваре Ла Рамбла старший брат террориста Дрис Укабир добровольно явился в полицию, чтобы заявить о своей непричастности к теракту. Тем не менее, он был арестован.

Арестованы четверо подозреваемых: Салах аль-Кариб, Мухаммад Хули Шемлаль (был ранен при взрыве в Альканаре), Мухаммад Алла, Дрис Укабир.

Спецслужбы Испании предполагают, что все эти террористы были завербованы в Риполле (Жирона) эмиссарами "Исламского государства".

Теракты в Каталонии. 17-18 августа 2017 года

17 августа около 17:05 по местному времени белый фургон Fiat Talento выехал на тротуар пешеходной улицы на бульваре Ла Рамбла и совершил наезд на людей в районе между площадью Пласа-де-Каталунья и оперным театром Лисео. Злоумышленник ехал по тротуару от площади Каталония до рынка Бокерия – примерно 530 метров – петляя, чтобы сбить как можно больше людей. Затем он выскочил из машины и скрылся с места преступления. Позднее стало известно, что у террориста были сообщники.

Вскоре после "автомобильного теракта" поступила информация, что один из террористов забаррикадировался в турецком ресторане Luna de Estambul на рынке Бокерия, удерживая в заложниках посетителей заведения. Около двух часов полиция вела переговоры с террористом. Он отпустил заложников, а затем сдался полицейским.

Бульвар был оцеплен полицией и сотрудниками служб безопасности. Люди, нашедшие укрытие в момент теракта в кафе и ресторанах, расположенных на бульваре, не могли их покинуть в течение трех-четырех часов.

Из-за опасений, что один из террористов зашел в метро, было остановлено движение транспорта не только в районе площади Каталония, но и во всем городе.

Спустя короткое время после атаки на бульваре Ла Рамбла, на блокпосте на выезде из Барселоны водитель легкового автомобиля проигнорировал требование полицейских остановиться. Он направил машину на полицейских, сбив троих из них. Полицейские открыли огонь по машине. Сообщалось, что водитель был застрелен. Позже стало известно, что владелец машины не был причастен к наезду на полицейских, так как к тому времени он был зарезан, его труп злоумышленники посадили на пассажирское сиденье.

Власти Каталонии объявили трехдневный траур по жертвам нападения.

Группировка "Исламское государство" объявила о своей ответственности за теракт.

В ночь на пятницу, 18 августа, полиция Каталонии сообщила о проведении контртеррористической операции в городе Камбрильс (провинция Таррагона), к югу от Барселоны. Правоохранители обратились к жителям города с призывом не покидать свои дома. Согласно сообщению полиции, в ходе операции, были ликвидированы пять предполагаемых террористов. В перестрелке несколько человек получили ранения. По сообщениям испанских СМИ, автомобиль Audi A3, в котором находились террористы, сбил не менее семи пешеходов, но потом преступники столкнулись с патрулем Mossos d'Esquadra и началась перестрелка, в ходе которой террористы были ликвидированы. В машине нашли несколько муляжей "поясов шахидов". Была установлена связь между этими исламистами и исполнителями теракта в Барселоне.

Позже было опубликовано, что группа террористов, базировавшихся в Альканаре, планировала взорвать храм Святого Семейства (Саграда-Фамилия) – один из символов Барселоны. В случае, если бы им удалось реализовать свои планы, в столице Каталонии могли погибнуть десятки или даже сотни людей. Судя по имеющейся информации, для мегатеракта террористы собирались использовать трипероксид ацетона (это взрывчатое вещество также называют "мать сатаны") и газовые баллоны. Вероятно, храм атаковали бы с помощью заминированных автомобилей.

Планы террористов были сорваны благодаря случайности: произошел взрыв в доме, который они снимали в Альканаре, в результате которого несколько злоумышленников погибли. Боевикам пришлось перебазироваться и изменить план атаки: был выбран вариант осуществления серии автомобильных терактов и нападений с применением холодного оружия.

Полиция Каталонии обнаружила 106 баллонов с бутаном на месте взрыва в Альканаре.

Имена жертв терактов в Каталонии

В общей сложности, погибли 14 человек, около 140 получили ранения и травмы.

Франсиско Лопес Родригес, 56 лет (Испания)

Хавьер Мартинес, 3 года (Испания)

Пепита Кодина, 75 лет (Испания)

Элке Ванбокрик, 44 года (Бельгия)

Бруно Галотта, 35 лет (Италия)

Лука Руссо, 25 лет (Италия)

Джаред Такер, 42 года (США)

Пабло Перес, 32 года (Испания), убит террористами, похитившими его автомобиль

Ян Мур Уилсон (Канада)

Также среди погибших – 74-летняя женщина, приехавшая в Барселону из Лиссабона (Португалия).

Джулиан Кадман, 7 лет (Австралия)

Власти Германии подтвердили гибель троих своих граждан.

Среди пострадавших в результате теракта оказались граждане 35 стран: Австралии, Австрии, Алжира, Аргентины, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Гондураса, Греции, Доминиканской республики, Египта, Израиля, Ирландии, Италии, Испании, Канады, Китая, Колумбии, Кубы, Кувейта, Маврикия, Македонии, Марокко, Нидерландов, Пакистана, Перу, Румынии, США, Тайваня, Турции, Филиппин, Франции, Эквадора.





