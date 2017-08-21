Американский эсминец столкнулся с танкером: 10 моряков числятся пропавшими

Десять моряков числятся пропавшими без вести после того, как у берегов Сингапура американский ракетный эсминец John S. McCain столкнулся с нефтяным танкером Alnic MC, который шел под флагом Либерии, сообщает Reuters.

Разлива нефти не наблюдается.

Столкновение произошло, когда американский корабль направлялся для швартовки в порт Сингапура.

У эсминца поврежден левый борт. Четверо моряков пострадали, еще десять пропали без вести.

Экипаж танкера не пострадал.

Поиски пропавших моряков ведут американские, сингапурские и малайзийские корабли, поскольку столкновение произошло в территориальных водах Малайзии.

После аварии эсминец самостоятельно продолжил движение.

Это уже второе столкновение с участием судна американского флота за последние несколько месяцев.

В июне в территориальных водах Японии произошло столкновение американского эсминца Fitzgerald и торгового судна ACX Crystal, которое шло под флагом Филиппин. Семь моряков считались пропавшими без вести. Но позже их тела были найдены в затопленной части корабля.