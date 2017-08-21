"Дождь": Кремль использует сайт знакомств для повышения явки на выборах

В Кремле решили повысить явку молодежи на губернаторских выборах с помощью сайта знакомств "Мамба", в котором начало действовать приложение, помогающее найти себе пару по совпадению политических взглядов.

Если этот эксперимент увенчается успехом, такая же схема будет использована в ходе президентских выборов в следующем году, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на источники, приближенные к Кремлю.

Речь идет о мобильном приложении под названием "Вместе на выборы". Приложение доступно для скачивания на iPhone и Android. Дизайн приложения совпадает с основным сайтом, а при запросе технической поддержки приложение отправляет на страничку Mamba.ru.

В приложении молодым людям предлагается найти себе пару, встретиться в день голосования на выборах губернатора 10 сентября и вместе проголосовать. При поиске пары предлагается фотография "кандидата" и вопрос: "Пойдешь с ней (с ним) на выборы?". При совпадении положительных ответов пользователь получает сообщение: "Похоже, мы понравились друг другу. Мы можем вместе пойти на выборы 10 сентября". После этого пользователи получают возможность переписываться. Также в приложении можно найти избирательный участок, удобный обоим пользователям.

"Генеральный директор "Мамбы" Андрей Бронецкий сказал Дождю, что запустить такое приложение им "посоветовали". На уточняющие вопросы, была ли это администрация президента или Центризбирком, он не ответил, предложив перезвонить на следующий день. ЗАО "Мамба" через кипрский оффшор на 31% принадлежит Mail. ru Алишера Усманова, основным акционером себя называет группа "Финам", - сообщается на сайте "Дождя".

По данным телеканала, который ссылается на источники, близкие к администрации президента, идея разработки этого приложения принадлежит кремлевским политтехнологам.





