Сегодня будет наблюдаться "Великое американское затмение"

В понедельник, 21 августа, в Северной Америке можно будет наблюдать полное солнечное затмение, которое называют "Великим американским затмением". Частично его можно будет наблюдать также в северной части Южной Америки и в Западной Европе, но полностью – исключительно в США и Канаде.

На Ближнем Востоке это затмение увидеть будет невозможно. Предыдущее солнечное затмение в Израиле наблюдалось в марте 2015 года.

Затмение 21 августа 2017 года названо "Великим американским затмением", поскольку оно станет первым солнечным затмением со времени образования Америки (1776 год), полную фазу которого можно наблюдать исключительно в США и Канаде. Предыдущее такое особенное полное солнечное затмение, видимое только с этой территории, произошло 13 июня 1257 года, поясняет "Википедия".

"Великое американское затмение" – это полное солнечное затмение 145 сароса. Предыдущее солнечное затмение 145 сароса наблюдалось 11 августа 1999 года, следующее – ожидается 2 сентября 2035 года.