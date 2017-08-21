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Суд Индии аннулировал брак индуски и мусульманина в связи с подозрениями о "любовном джихаде"

время публикации: 09:05 | последнее обновление: 09:10 блог версия для печати фото
Суд Индии аннулировал брак индуски и мусульманина в связи с подозрениями о "любовном джихаде"

Верховный суд Индии оставил в силе решение суда штата Керала, аннулировавшего брак между принявшей ислам индуской и мусульманином по требованию родителей женщины, сообщает The Guardian.

Высшая судебная инстанция Индии также постановила, что Национальное следственное бюро, занимающееся борьбой с терроризмом, должно проверить, был ли переход женщины в ислам добровольным или же он являлся результатом так называемого "любовного джихада", поскольку некоторые радикальные группировки индуистов считают, что мусульмане таким образом вынуждают индусок сочетаться с ними браком.

24-летняя уроженка штата Керала Акила Ашокан, которая теперь носит имя Хадия, приняла ислам несколько лет назад в университете индийского штата Тамилнад, где изучала медицину. В прошлом году она познакомилась с мусульманским юношей, и в декабре 2016 года пара поженилась.

После свадьбы отец девушки обратился в местный суд, требуя аннулировать брак и вернуть дочь в родительский дом. В мае этого года суд штата Керала принял иск отца и отправил Хадию к родителям, несмотря на сопротивление женщины. В решении суда было сказано, что "брак, который является самым важным решением в жизни женщины, может быть заключен только при согласии родителей".

С тех пор Хадия находится в доме родителей, без доступа к телефону и интернету, а вход в дом охраняется полицией. Муж девушки обратился в Верховный суд Индии, заявив, что решение суда низшей инстанции является "оскорблением независимости индийских женщин и лишает их права принимать решения".

Однако Верховный суд не только не отменил решение об аннулировании брака, но и распорядился возбудить расследование и поверить, не был ли переход женщины в ислам результатом "промывки мозгов".



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