Умер знаменитый американский комик Джерри Льюис, сын евреев, эмигрировавших из России

В воскресенье, 20 августа, в возрасте 91 года умер известный американский артист комического жанра, режиссер и писатель Джерри Льюис.

Как отмечает "Википедия", за годы карьеры Льюис удостоился множества престижных наград, в том числе в 2005 году получил специальную премию "Эмми", а в 2009 – почетного "Оскара" – "Награду имени Джина Хершолта".

Джерри Льюис, урожденный Джозеф Левич, родился в Ньюарке (штат Нью-Джерси) в семье евреев, эмигрировавших из России. Его отец, Даниэль Левич, был певцом и артистом, а мать, Рахиль (в девичестве Бродская) – пианисткой на радиостанции. Джозеф начал выступать с музыкальными номерами еще будучи ребенком, а повзрослев, взял себе псевдоним Джо Льюис, который позже изменил на Джерри Льюис, дабы не создать путаницы с боксером Джо Луисом и комиком Джо Э. Льюисом.

В середине 1940-х годов Льюис познакомился с певцом Дином Мартином, с которым вскоре организовал комедийный дуэт, принесший им огромный успех и популярность. Первоначально они выступали со своими юмористическими номерами в ночных клубах, далее последовала передача на радио, затем собственное телевизионное шоу, а итогом стала серия комедийных кинофильмов на студии Paramount Pictures. На фоне их большого успеха издательство DC Comics выпустило серию комиксов под названием "Приключения Дина Мартина и Джерри Льюиса".

Однако с годами роль Дина Мартина в дуэте стала заметно снижаться, и летом 1956 года он распался. Несмотря на это, Льюис и Мартин оставались очень популярными в шоу-бизнесе, продолжив уже выступления сольно.

В конце 1950-х годах Джерри Льюс продолжил сниматься на студии Paramount, а также выпустил собственный музыкальный альбом. В 1960-х годах он выступил в качестве режиссера, сняв ряд кинокомедий, таких как "Дамский угодник" (1961), "Чокнутый профессор" (1963) и "Семейные ценности" (1965). Льюис также преподавал режиссуру в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, а среди его студентов были Стивен Спилберг и Джордж Лукас.

В 1972 году Джерри Льюис поставил по сценарию Джоан О'Брайен кинофильм "День, когда клоун плакал" и снялся в главной роли – немецкого клоуна Хельмута Дорка, которого заставили выступать перед еврейскими детьми в концлагере Освенцим перед их отправлением в газовые камеры. Самому Льюису эта работа очень не понравилась, и он категорически запретил демонстрацию ленты на публике (ее считают самым знаменитым в истории произведением кинематографа, не вышедшим в широкий прокат). Некоторые критики, видевшие фильм, не разделяют мнения автора и называют фильм шедевром.

В 1990-х годах Льюис также появился в ряде фильмов на большом экране, среди которых "Аризонская мечта" (1993) и "Шутки в сторону" (1995). В 1994 году актер дебютировал на Бродвее в мюзикле "Чёртовы янки", где сыграл роль дьявола. Его последней киноработой в качестве актера был фильм "Макс Роуз" (2010).

В общей сложности, за более чем 60 лет работы в кино, Джерри Льюис снялся в 64 фильмах. Он также снял 15 фильмов как режиссер, в 14 кинокартинах выступал в роли продюсера, в 11 – как сценарист, а в одной картине ("Посыльный", 1961) был даже композитором.

В 2006 году министр культуры Франции присудил Льюису орден Почётного легиона, назвав его при этом "любимым клоуном французского народа".

Джерри Льюис дважды был женат. Его первая супруга, бывшая певица Патти Палмер, родила ему шестерых сыновей. Вместе со второй супругой, Сэнди Питник, Льюис удочерил в 1992 году дочь.