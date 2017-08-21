21 августа 2017 г.
последняя новость: 20:07
Триумф советчины
Роскошная фигура 52-летней модели
Письмо умершей Глаголевой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:39 Владелец частной подлодки Петер Мадсен "похоронил" шведскую журналистку в море
19:08 Юнис Абу Якуб, виновник теракта в Барселоне, ликвидирован в ходе спецоперации
18:22 Пожар в Ростове-на-Дону: в городе введен режим ЧП, есть пострадавшие
16:58 Осквернен памятник, который евреи воздвигли спасшим их от смерти болгарам
15:05 Власти Каталонии сообщили, что опознаны все 15 жертв терактов в Барселоне и Камбрильсе
15:03 "Европа потеряна": главный раввин Барселоны призывает евреев репатриироваться
14:50 На полуострове Рыбачий открыто самое северное в мире британское военное кладбище
14:32 Опубликовано имя террориста, учинившего резню в финском городе Турку
12:12 В Марселе автомобиль наехал на людей на автобусной остановке: есть жертвы
12:07 Швеция отказала в убежище 106-летней беженке из Афганистана
В мире

Владелец частной подлодки Петер Мадсен "похоронил" шведскую журналистку в море

время публикации: 19:39 | последнее обновление: 19:39 блог версия для печати фото

Датский изобретатель Петер Мадсен, владелец частной подводной лодки "Наутилус" арестованный по подозрению в причастности к убийству шведской журналистки Ким Уолл, признался в том, что девушка погибли в результате несчастного случая, и он "похоронил" ее в заливе Коге к югу от Копенгагена.

Поиски тела 30-летней журналистки продолжаются, участие в этой операции принимают военные корабли, вертолеты и водолазы, пишет в понедельник, 21 августа, сайт новостной службы ВВС.

Ранее он утверждал, что 10 августа высадил журналистку на причале Рефхалеэн в Копенгагене, а затем изменил свои показания.

Адвокат Мадсена, Бетина Хэлд Энгмарк, утверждает, что ее клиент не допустил никаких нарушений: "Подзащитный по-прежнему не признает себя виновным в предъявленных ему обвинениях".

Напомним, что подводная лодка "Наутилус", построенная самим Мадсеном, вышла из Копенгагена вечером 10 августа. На борту самой большой в мире частной подлодки находились два человека: ее владелец и журналистка из Швеции Ким Уолл, работавшая на статьей об изобретателе. Ким Уолл домой не вернулась, а установить связь с подлодкой удалось лишь к полудню 11 августа.

Шведские и датские СМИ отмечают, что крушение подлодки выглядело крайне подозрительно: судно, находившееся в надводном положении, начало резко уходить под воду после того, как к нему приблизились лодки, участвующие в поисково-спасательной операции.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 13 августа 2017 г.
Загадочное крушение подлодки: владелец арестован по подозрению в убийстве







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 21 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017