Владелец частной подлодки Петер Мадсен "похоронил" шведскую журналистку в море

Датский изобретатель Петер Мадсен, владелец частной подводной лодки "Наутилус" арестованный по подозрению в причастности к убийству шведской журналистки Ким Уолл, признался в том, что девушка погибли в результате несчастного случая, и он "похоронил" ее в заливе Коге к югу от Копенгагена.

Поиски тела 30-летней журналистки продолжаются, участие в этой операции принимают военные корабли, вертолеты и водолазы, пишет в понедельник, 21 августа, сайт новостной службы ВВС.

Ранее он утверждал, что 10 августа высадил журналистку на причале Рефхалеэн в Копенгагене, а затем изменил свои показания.

Адвокат Мадсена, Бетина Хэлд Энгмарк, утверждает, что ее клиент не допустил никаких нарушений: "Подзащитный по-прежнему не признает себя виновным в предъявленных ему обвинениях".

Напомним, что подводная лодка "Наутилус", построенная самим Мадсеном, вышла из Копенгагена вечером 10 августа. На борту самой большой в мире частной подлодки находились два человека: ее владелец и журналистка из Швеции Ким Уолл, работавшая на статьей об изобретателе. Ким Уолл домой не вернулась, а установить связь с подлодкой удалось лишь к полудню 11 августа.

Шведские и датские СМИ отмечают, что крушение подлодки выглядело крайне подозрительно: судно, находившееся в надводном положении, начало резко уходить под воду после того, как к нему приблизились лодки, участвующие в поисково-спасательной операции.