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В Марселе автомобиль наехал на людей на автобусной остановке: есть жертвы

время публикации: 12:12 | последнее обновление: 13:59 блог версия для печати фото
В Марселе автомобиль наехал на людей на автобусной остановке: есть жертвы

Автомобиль, находившийся в районе старого порта Марселя, 13-й округ, совершил наезд на людей, собравшихся на автобусной остановке. В результате наезда погибла 42-летняя жительница города, еще один человек получил травмы.

Инцидент произошел в понедельник, 21 августа, примерно в 08:15 по местному времени. 13-й округ, расположенный на севере Марселя – один из самых бедных районов второго по величине города Франции, отмечает новостное агентство Agence France Press.

Известно, что преступник, который находился за рулем угнанного автомобиля модели Renault Espace, атаковал две автобусные остановки с перерывом примерно в час: мужчина, получивший ранения, находился на первой из них, а погибшая женщина – на второй, расположенной в 11-м округе.

Место происшествия оцепила полиция, подозреваемый в совершении наезда, мужчина 35 лет, был задержан на месте преступления.

Задержанный известен полиции и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, наркоторговлю и незаконное хранение оружия. Впрочем, как отмечает издание Franceinfo, спецслужбы Франции до сих пор не проявляли к этому человеку интереса.

Полиция заявляет, что мотивы преступника не ясны, и вопрос о том, имеет ли этот инцидент отношение к террору, пока не решен. Предварительной версией следствия, по сведениям упомянутого выше издания, является психическая неадекватность задержанного.

На своей странице в социальной сети Twitter департамент полиции Марселя просит горожан избегать район Старого порта.

Информация уточняется.



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