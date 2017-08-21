"Европа потеряна": главный раввин Барселоны призывает евреев репатриироваться

Меир Бар-Хен, главный раввин Барселоны, утверждает, что "Европа сдалась радикальному исламу и потеряна". Он призвал местных евреев покинуть Испанию, которая, по его словам, превратилась в "оплот террора", и репатриироваться в Израиль.

Об этом говорится в статье Сэмюэла Осборна, опубликованной 21 августа ведущей британской газетой Independent.

Напомним, что этому призыву предшествовал теракт на бульваре Рамбла в Барселоне и террористическая атака в приморском городе Камбрильс, жертвами которых стали в общей сложности пятнадцать человек и около 140 получили ранения. Ответственность за эти преступления взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

В интервью, данном агентству еврейских новостей JTA, Бар-Хен заявил: "Евреи здесь не навсегда. Я говорю своим единоверцам: приобретайте недвижимость в Израиле. Европа потеряна. Не повторяйте ошибки алжирских и венесуэльских евреев. Лучше уйти раньше, чем позже".

Раввин уверен, что причиной террора в Испании, а также по всей Европе, является все увеличивающаяся мусульманская община, часть которой радикализована: "Эти люди живут рядом с вами, и избавиться от них очень сложно – они все больше укореняются и укрепляются".

Напомним в связи с этим, что накануне ведущие испанские СМИ сообщали о группе террористов, базировавшихся в Альканаре, которая планировала взорвать храм Святого Семейства (Саграда-Фамилия) – один из символов Барселоны. В случае, если бы им удалось реализовать свои планы, в столице Каталонии могли погибнуть десятки или даже сотни людей.

Планы террористов были сорваны благодаря случайности: произошел взрыв в доме, который они снимали в Альканаре, в результате которого несколько злоумышленников погибли. Боевикам пришлось перебазироваться и изменить план атаки: был выбран вариант осуществления серии автомобильных терактов и нападений с применением холодного оружия.

Теракты в Каталонии. 17-18 августа 2017 года

17 августа около 17:05 по местному времени белый фургон Fiat Talento выехал на тротуар пешеходной улицы на бульваре Ла Рамбла и совершил наезд на людей в районе между площадью Пласа-де-Каталунья и оперным театром Лисео. Злоумышленник ехал по тротуару от площади Каталония до рынка Бокерия – примерно 530 метров – петляя, чтобы сбить как можно больше людей. Затем он выскочил из машины и скрылся с места преступления. Позднее стало известно, что у террориста были сообщники.

Вскоре после "автомобильного теракта" поступила информация, что один из террористов забаррикадировался в турецком ресторане Luna de Estambul на рынке Бокерия, удерживая в заложниках посетителей заведения. Около двух часов полиция вела переговоры с террористом. Он отпустил заложников, а затем сдался полицейским.

Бульвар был оцеплен полицией и сотрудниками служб безопасности. Люди, нашедшие укрытие в момент теракта в кафе и ресторанах, расположенных на бульваре, не могли их покинуть в течение трех-четырех часов.

Из-за опасений, что один из террористов зашел в метро, было остановлено движение транспорта не только в районе площади Каталония, но и во всем городе.

Спустя короткое время после атаки на бульваре Ла Рамбла, на блокпосте на выезде из Барселоны водитель легкового автомобиля проигнорировал требование полицейских остановиться. Он направил машину на полицейских, сбив троих из них. Полицейские открыли огонь по машине. Сообщалось, что водитель был застрелен. Позже стало известно, что владелец машины не был причастен к наезду на полицейских, так как к тому времени он был зарезан, его труп злоумышленники посадили на пассажирское сиденье.

Власти Каталонии объявили трехдневный траур по жертвам нападения.

Группировка "Исламское государство" объявила о своей ответственности за теракт.

В ночь на пятницу, 18 августа, полиция Каталонии сообщила о проведении контртеррористической операции в городе Камбрильс (провинция Таррагона), к югу от Барселоны. Правоохранители обратились к жителям города с призывом не покидать свои дома. Согласно сообщению полиции, в ходе операции, были ликвидированы пять предполагаемых террористов. В перестрелке несколько человек получили ранения. По сообщениям испанских СМИ, автомобиль Audi A3, в котором находились террористы, сбил не менее семи пешеходов, но потом преступники столкнулись с патрулем Mossos d'Esquadra и началась перестрелка, в ходе которой террористы были ликвидированы. В машине нашли несколько муляжей "поясов шахидов". Была установлена связь между этими исламистами и исполнителями теракта в Барселоне.





