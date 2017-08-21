Швеция отказала в убежище 106-летней беженке из Афганистана

"Самая старая беженка в мире", 106-летняя Бибихаль Узбеки, получила отказ от шведских властей о предоставлении ей статуса беженца, и будет вынуждена вернуться с семьей в Афганистан, если ей не предоставит убежище другая страна, сообщает The Daily Mail.

Узбеки вместе с семьей бежала от афганского "Талибана" в 2014 году. Добираться в Швецию ей пришлось через Иран, Турцию и Грецию.

В 2015 году, когда в хорватском лагере для беженцев с ней побеседовали журналисты, она была названа в СМИ "самой старой беженкой в мире".

Сын и внуки Бибихаль большую часть пути несли ее на руках, пока в Германии ей не выдали инвалидное кресло.

В апреле этого года глава правительства Швеции Стефан Левен заявил, что Швеция "никогда более не вернется к дням массовой иммиграции " после теракта, совершенного в Стокгольме мигрантом из Узбекистана, которому было отказано в предоставлении убежища.

В Швеции находится самое большое из стран Европы количество мигрантов на душу населения.





