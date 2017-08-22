ВМС США приостанавливают операции по всему миру после инцидента с эсминцем

ВМС США приостанавливают операции по всему миру после столкновения американского эсминца с танкером недалеко от побережья Сингапура. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщил руководитель военно-морскими операциями, адмирал ВМС США Джон Ричардсон.

Накануне ночью в Малаккском проливе ракетный эсминец John S. McCain столкнулся с нефтяным танкером Alnic MC, который шел под флагом Либерии.

Столкновение произошло, когда американский корабль направлялся для швартовки в порт Сингапура. В результате у эсминца был поврежден левый борт. Четверо моряков пострадали, еще десять пропали без вести.

Экипаж танкера не пострадал.

Это уже второе столкновение с участием судна американского флота за последние несколько месяцев.

В июне в территориальных водах Японии произошло столкновение эсминца ВМС США Fitzgerald и торгового судна ACX Crystal, которое шло под флагом Филиппин. Семь моряков считались пропавшими без вести. Но позже их тела были найдены в затопленной части корабля.