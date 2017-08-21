Специалисты предупредили ООН об опасности "роботов-убийц"

Более 100 ведущих специалистов по робототехнике и искусственному интеллекту, в том числе Илон Маск, направили в ООН письмо с призывом запретить разработку и использование "роботов-убийц".

Речь идет об автономных системах вооружения, работающих на искусственном интеллекте.

В письме эксперты предостерегают мировое сообщество от "третьей революции в военной технике" и называют автономные системы "ящиком Пандоры", который "будет трудно закрыть".

Лидеры высоких технологий утверждают, что у мирового сообщества осталось мало времени и что "роботы-убийцы" должны быть внесены в список запрещенного ООН конвенционального оружия.

На этой неделе должно было состояться заседание комиссии ООН, рассматривающей вопросы автономных систем вооружения, однако заседание было перенесено на ноябрь.

В ООН и ранее обсуждался потенциальный запрет на разработку "роботов-убийц".

В 2015 году более 1000 экспертов направили в ООН письмо, предупреждающее об опасностях, связанных с разработками автономного оружия. Помимо Илона Маска это обращение подписали известный физик Стивен Хокинг и один из основателей компании Apple Стив Возняк.





