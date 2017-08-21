На полуострове Рыбачий открыто самое северное в мире британское военное кладбище

В Мурманской области состоялась церемония открытия самого северного в мире британского военного кладбища. Оно расположено на полуострове Рыбачий и состоит всего из двух могил: младшего лейтенанта Эдварда Берка и рядового Джеймса Бердсли.

Летом 1941 года, вскоре после германского нападения на СССР, британский авианосец Furious с кораблями сопровождения был направлен в Северную Атлантику для поддержки нового союзника Великобритании.

Базировавшиеся на нем самолеты приняли участие в атаке норвежского Киркинеса и финского Петсамо, портов, расположенных в Заполярье, недалеко от границы СССР. 13 самолетов из 29 участвовавших в налете, были сбиты. Еще восемь получили повреждения.

Не вернулся с задания и самолет, пилотом которого был Берк, а стрелком – Бердсли. Об их судьбе ничего не было известно на протяжении семи десятилетий, когда удалось установить, что тела вынесло на полуостров Рыбачий, где их захоронили как неизвестных.

Как сообщает сайт Королевского военно-морского флота Великобритании, при помощи российского Северного флота была проведена эксгумация, и взятые пробы ДНК позволили установить личность неизвестных военнослужащих.

Российские моряки приняли участие и в церемонии открытия кладбища, воздав почести союзникам по антигитлеровской коалиции. Захоронение расположено рядом с кладбищем, на котором покоятся морские пехотинцы, погибшие в боях за полуостров.