Власти Каталонии сообщили, что опознаны все 15 жертв терактов в Барселоне и Камбрильсе

В понедельник, 21 августа, министр юстиции Каталонии Карлес Мундо уведомил СМИ о том, что следствием установлены личности всех 15 жертв терактов в Барселоне и Камбрильсе, совершенных 17-18 августа.

Имена жертв терактов в Каталонии

В общей сложности, погибли 15 человек, около 140 получили ранения и травмы.

Франсиско Лопес Родригес, 56 лет (Испания)

Хавьер Мартинес, 3 года (Испания)

Пепита Кодина, 75 лет (Испания)

Элке Ванбокрик, 44 года (Бельгия)

Бруно Галотта, 35 лет (Италия)

Лука Руссо, 25 лет (Италия)

Джаред Такер, 42 года (США)

Джулиан Кадман, 7 лет (Австралия), его мать Джом Кадман госпитализирована в тяжелом состоянии

Пабло Перес, 32 года (Испания), убит террористами, похитившими его автомобиль

Ян Мур Уилсон (Канада)

Также среди погибших – 74-летняя женщина, приехавшая в Барселону из Лиссабона (Португалия).

Полный список погибших так и не опубликован.

По информации газеты Pais, среди погибших – шестеро испанцев, трое итальянцев, двое португальцев, одна гражданка Бельгии, один американец, а также канадец и австралиец. По словам министра, личности десяти жертв были установлены при помощи отпечатков пальцев, остальные пять были опознаны с помощью теста ДНК.

Среди пострадавших в результате теракта оказались граждане 35 стран: Австралии, Австрии, Алжира, Аргентины, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Гондураса, Греции, Доминиканской республики, Египта, Израиля, Ирландии, Италии, Испании, Канады, Китая, Колумбии, Кубы, Кувейта, Маврикия, Македонии, Марокко, Нидерландов, Пакистана, Перу, Румынии, США, Тайваня, Турции, Филиппин, Франции, Эквадора.

Теракты в Каталонии. 17-18 августа 2017 года

17 августа около 17:05 по местному времени белый фургон Fiat Talento выехал на тротуар пешеходной улицы на бульваре Ла Рамбла и совершил наезд на людей в районе между площадью Пласа-де-Каталунья и оперным театром Лисео. Злоумышленник ехал по тротуару от площади Каталония до рынка Бокерия – примерно 530 метров – петляя, чтобы сбить как можно больше людей. Затем он выскочил из машины и скрылся с места преступления. Позднее стало известно, что у террориста были сообщники.

Вскоре после "автомобильного теракта" поступила информация, что один из террористов забаррикадировался в турецком ресторане Luna de Estambul на рынке Бокерия, удерживая в заложниках посетителей заведения. Около двух часов полиция вела переговоры с террористом. Он отпустил заложников, а затем сдался полицейским.

Бульвар был оцеплен полицией и сотрудниками служб безопасности. Люди, нашедшие укрытие в момент теракта в кафе и ресторанах, расположенных на бульваре, не могли их покинуть в течение трех-четырех часов.

Из-за опасений, что один из террористов зашел в метро, было остановлено движение транспорта не только в районе площади Каталония, но и во всем городе.

Спустя короткое время после атаки на бульваре Ла Рамбла, на блокпосте на выезде из Барселоны водитель легкового автомобиля проигнорировал требование полицейских остановиться. Он направил машину на полицейских, сбив троих из них. Полицейские открыли огонь по машине. Сообщалось, что водитель был застрелен. Позже стало известно, что владелец машины не был причастен к наезду на полицейских, так как к тому времени он был зарезан, его труп злоумышленники посадили на пассажирское сиденье.

Власти Каталонии объявили трехдневный траур по жертвам нападения.

Группировка "Исламское государство" объявила о своей ответственности за теракт.

В ночь на пятницу, 18 августа, полиция Каталонии сообщила о проведении контртеррористической операции в городе Камбрильс (провинция Таррагона), к югу от Барселоны. Правоохранители обратились к жителям города с призывом не покидать свои дома. Согласно сообщению полиции, в ходе операции, были ликвидированы пять предполагаемых террористов. В перестрелке несколько человек получили ранения. По сообщениям испанских СМИ, автомобиль Audi A3, в котором находились террористы, сбил не менее семи пешеходов, но потом преступники столкнулись с патрулем Mossos d'Esquadra и началась перестрелка, в ходе которой террористы были ликвидированы. В машине нашли несколько муляжей "поясов шахидов". Была установлена связь между этими исламистами и исполнителями теракта в Барселоне.