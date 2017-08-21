Пожар в Ростове-на-Дону: в городе введен режим ЧП, есть пострадавшие

В историческом центре города Ростов-на-Дону был в воскресенье, 21 августа, введен режим чрезвычайной ситуации – в связи с крупным пожаром, о чем сообщает издание Rostov-gorod.ru cо ссылкой на пресс-службу администрации города.

Пожар, бушующий в центре города, распространился уже на 25 жилых домов – шесть близлежащих кварталов отключены от газа и электроснабжения, сообщает новостное агентство "Интерфакс".

Как сообщил замначальника Главного управления МЧС по Ростовской области Евгений Кондратьев, в тушении пожара участвуют 437 человек и 212 единиц техники, а также самолеты Ил-76 и Бе-200 МЧС России и три вертолета этого же ведомства. "Обстановка осложнена сильным порывистым ветром, достигающим 20 метров в секунду", - приводит издание слова чиновника.

Площадь пожара увеличивается. В 15:30 на сайте областного МЧС сообщалось, что площадь пожара – 5 тыс. кв. м. По данным ГУ МЧС на 17:08, площадь возгорания возросла до 10 тыс. кв. м, передает новостное агентство ТАСС.

22 жителя города, пострадавшие в результате пожара, обратились в лечебные учреждения города. Из них трое с ожогами поступили в БСМП Ростова-на-Дону, их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Еще четверо пострадавших обратились в травмпункт. 560 человек были эвакуированы, пишет сайт телеканала "Дождь".

Причиной пожара в Ростове-на-Дону, предположительно, стало короткое замыкание, о чем агентству "Интерфакс" сообщил осведомленный источник в силовых структурах южного региона. По его словам, версия об умышленном поджоге не рассматривается.

Тем не менее, журналисты телеканала "Россия-24" после беседы с местными жителями пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной является поджог.

Губернатор региона Василий Голубев выехал к месту происшествия на улицу Нижегородскую в Ростове-на-Дону, где ему доложили о ходе ликвидации очагов возгорания.

Отметим, что в минувшее воскресенье сотрудники противопожарной службы российского города Воронеж, расположенного в 500 км к северу от Ростова-на-Дону, в течение шести часов боролись с пожаром, охватившим шесть гектаров территории на Левом берегу.

Пожару был присвоен третий, повышенный, номер вызова. Борьбу с огнем вели 198 человек и 48 единиц специальной техники. Возгорание удалось полностью ликвидировать в 19:30, сообщает в понедельник, 21 августа местное сетевое издание 36on.ru.

Точные причины возгорания пока не установлены, однако ряд российских СМИ и, в частности, газета "Комсомольская правда", утверждают, что это был поджог. По данным МЧС, 90 % ландшафтных пожаров – дело рук человека.