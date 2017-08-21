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Опубликовано имя террориста, учинившего резню в финском городе Турку

время публикации: 14:32 | последнее обновление: 14:32 блог версия для печати фото
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Полиция Финляндии обнародовала имя преступника, который 18 августа учинил резню в городе Турку: 18-летний уроженец Марокко Абд ар-Рахман Мечка, который подал прошение о предоставлении ему политического убежища.

Об этом пишет в понедельник, 21 августа, новостное агентство Reuters.

Напомним, что преступник набросился с ножом на мирных граждан и успел ранить десять человек, двое из которых скончались от полученных ранений. Ему инкриминируется два убийства, совершенных на почве терроризма, и восемь покушений на убийство.

Преступник приехал в Финляндию весной 2016 года. Полиция не сообщает, получил ли он отказ Миграционной службы, но подтверждает, что он был в процессе поиска убежища. Допросить его пока не удалось, так как он не хочет говорить. Сейчас задержанный находится в больнице. Его состояние медики оценивают как тяжелое, но не угрожающее жизни.

Финская полиция произвела обыск в одном из домов, расположенном в Вариссо, пригороде Турку, где проживают, преимущественно, иммигранты. Обнаружен также автомобиль Fiat Ducato, принадлежащий нападавшему

Полиция также потребовала поместить под стражу еще четверых человек, причастных к этому преступлению, но отрицающих свою вину. Один из них был задержан в центре для просителей политического убежища в Финляндии.Все они являются гражданами Марокко.

По словам следователя Центрального бюро расследований, именно допрос задержанных позволил квалифицировать атаку как теракт.

Как сообщает Daily Mail, среди раненых оказался 45-летний Хасан Забье, гражданин Швеции, прибывший в Турку на экскурсию. Пока Забье пытался помочь женщине, получившей тяжелые ранение и скончавшейся у него на руках, преступник несколько раз ударил его ножом. Мужчина получил ранения шеи, груди и рук.

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