Осквернен памятник, который евреи воздвигли спасшим их от смерти болгарам

Монумент Благодарения - памятник, воздвигнутый болгарскими евреями в городе Видин, жители которого спасли их от депортации в лагеря смерти в период Холокоста - осквернен неизвестными вандалами, "украсившими" его словами "Аллах", "Палестина", ХАМАС" и символом ислама: звездой и полумесяцем.

Памятник, о котором идет речь, был поставлен в 2003 году, отмечает в понедельник, 21 августа, еврейская болгарская организация "Шалом", сообщившая об этом преступлении на своей странице в социальной сети Facebook.

Мэр Видина Огнян Ценков назвал этот инцидент "возмутительным и неприемлемым" и приказал немедленно очистить монумент от скандальных граффити.

Напомним, что в 1943 году болгарская православная церковь, а также несколько политиков и общественных активистов не позволили правительству страны, которое было союзником нацистов, отправить евреев в лагеря смерти.

В 2018 году еврейская община Болгарии отметит 75-летие этого подвига, сохранившего жизнь 50.000 болгарских евреев.

Газета Sofia Globe напоминает, что 11.000 евреев, проживавших в находившихся под властью Болгарии районах Греции и Югославии, были отправлены в концлагеря и погибли.