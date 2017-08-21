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В мире

США приостановили выдачу россиянам неиммиграционных виз

время публикации: 11:55 | последнее обновление: 12:00 блог версия для печати

Посольство США в России с 21 августа приостанавливает выдачу россиянам неиммиграционных виз. В Москве выдача виз возобновится 1 сентября. В американских консульствах в регионах выдача виз приостановлена на неопределенный срок.

Об этом сообщается на сайте дипломатической миссии США в России.

"Решение российской стороны сократить численность сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации ставит под вопрос серьезность стремления России к улучшению двусторонних отношений. Мы сохраним численность сотрудников дипмиссии на уровне, необходимом для выполнения ключевых функций наших диппредставительств… Ранее назначенные собеседования будут отменены. А те, кто уже подал документы на оформление визы США, будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование", - говорится на сайте посольства.

Напомним, 30 июля президент России Владимир Путин заявил, что персонал американских дипмиссий в России сократится на 755 человек. В России останутся 455 сотрудников американских дипмиссий. Это соответствует численности работников в российских дипмиссиях в США.



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