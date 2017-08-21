Юнис Абу Якуб, виновник теракта в Барселоне, ликвидирован в ходе спецоперации

Вечером в понедельник, 21 августа, полиция Каталонии сообщила о том, что в ходе спецоперации городе Субиратс, расположенном в этом же регионе, был ликвидирован 22-летний уроженец Марокко Юнис Абу Якуб. Он находился за рулем фургона, который давил прохожих на бульваре Рамбла в Барселоне, пишет сайт новостной службы CNN.

Напомним, что жертвами этого теракта стали 13 человек и более 120 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что после теракта Абу Якуб сбежал с места преступления и по дороге угнал автомобиль, убив ножом его водителя – 32-летнего Пабло Переса, парковавшего машину. Преступник не выбросил труп, а усадил его на заднее сиденье автомобиля, уточняет издание со ссылкой на полицию.

МВД Испании обнародовало в социальных сетях фотографию террориста, сделанную по записям камер наружного наблюдения, и обратилось за помощью в поимке преступника к европейским коллегам.

Отметим, что Абу Якуб – один из двенадцати подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне, которые не были ранее известны полиции и спецслужбам. Восемь из них проживали в городе Риполл, расположенном к северу от Барселоны.

Сайт издания El Espanol публикует имена 12 предполагаемых террористов из этой ячейки, отмечая, что личности некоторых погибших боевиков устанавливаются. 18-летний Муса Укабир был убит в ходе антитеррористической операции в Камбрильсе, в ночь на 18 августа. Вместе с ним были ликвидированы: Омар Хишами, Мухаммад Хишами, Хусейн Абу Якуб, Саид Алла (всем им было не более 24 лет). Эти пятеро были марокканского происхождения, но родились и выросли в Испании.

Сообщалось, что для аренды автофургона Fiat Talento Муса Укабир украл паспорт своего 28-летнего брата. После теракта на бульваре Ла Рамбла старший брат террориста Дрис Укабир добровольно явился в полицию, чтобы заявить о своей непричастности к теракту. Тем не менее, он был арестован.

Арестованы четверо подозреваемых: Салах аль-Кариб, Мухаммад Хули Шемлаль (был ранен при взрыве в Альканаре), Мухаммад Алла, Дрис Укабир. Спецслужбы Испании предполагают, что все эти террористы были завербованы в Риполле (Жирона) эмиссарами "Исламского государства".