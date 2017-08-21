21 августа 2017 г.
последняя новость: 20:07
Триумф советчины
Роскошная фигура 52-летней модели
Письмо умершей Глаголевой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:39 Владелец частной подлодки Петер Мадсен "похоронил" шведскую журналистку в море
19:08 Юнис Абу Якуб, виновник теракта в Барселоне, ликвидирован в ходе спецоперации
18:22 Пожар в Ростове-на-Дону: в городе введен режим ЧП, есть пострадавшие
16:58 Осквернен памятник, который евреи воздвигли спасшим их от смерти болгарам
15:05 Власти Каталонии сообщили, что опознаны все 15 жертв терактов в Барселоне и Камбрильсе
15:03 "Европа потеряна": главный раввин Барселоны призывает евреев репатриироваться
14:50 На полуострове Рыбачий открыто самое северное в мире британское военное кладбище
14:32 Опубликовано имя террориста, учинившего резню в финском городе Турку
12:12 В Марселе автомобиль наехал на людей на автобусной остановке: есть жертвы
12:07 Швеция отказала в убежище 106-летней беженке из Афганистана
В мире

Юнис Абу Якуб, виновник теракта в Барселоне, ликвидирован в ходе спецоперации

время публикации: 19:08 | последнее обновление: 19:40 блог версия для печати фото

Вечером в понедельник, 21 августа, полиция Каталонии сообщила о том, что в ходе спецоперации городе Субиратс, расположенном в этом же регионе, был ликвидирован 22-летний уроженец Марокко Юнис Абу Якуб. Он находился за рулем фургона, который давил прохожих на бульваре Рамбла в Барселоне, пишет сайт новостной службы CNN.

Напомним, что жертвами этого теракта стали 13 человек и более 120 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что после теракта Абу Якуб сбежал с места преступления и по дороге угнал автомобиль, убив ножом его водителя – 32-летнего Пабло Переса, парковавшего машину. Преступник не выбросил труп, а усадил его на заднее сиденье автомобиля, уточняет издание со ссылкой на полицию.

МВД Испании обнародовало в социальных сетях фотографию террориста, сделанную по записям камер наружного наблюдения, и обратилось за помощью в поимке преступника к европейским коллегам.

Отметим, что Абу Якуб – один из двенадцати подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне, которые не были ранее известны полиции и спецслужбам. Восемь из них проживали в городе Риполл, расположенном к северу от Барселоны.

Сайт издания El Espanol публикует имена 12 предполагаемых террористов из этой ячейки, отмечая, что личности некоторых погибших боевиков устанавливаются. 18-летний Муса Укабир был убит в ходе антитеррористической операции в Камбрильсе, в ночь на 18 августа. Вместе с ним были ликвидированы: Омар Хишами, Мухаммад Хишами, Хусейн Абу Якуб, Саид Алла (всем им было не более 24 лет). Эти пятеро были марокканского происхождения, но родились и выросли в Испании.

Сообщалось, что для аренды автофургона Fiat Talento Муса Укабир украл паспорт своего 28-летнего брата. После теракта на бульваре Ла Рамбла старший брат террориста Дрис Укабир добровольно явился в полицию, чтобы заявить о своей непричастности к теракту. Тем не менее, он был арестован.

Арестованы четверо подозреваемых: Салах аль-Кариб, Мухаммад Хули Шемлаль (был ранен при взрыве в Альканаре), Мухаммад Алла, Дрис Укабир. Спецслужбы Испании предполагают, что все эти террористы были завербованы в Риполле (Жирона) эмиссарами "Исламского государства".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 21 августа 2017 г.
Полиция Испании: "автомобильный теракт" в Барселоне совершил объявленный в розыск Юнис Абу Якуб
// NEWSru.co.il // В мире // 20 августа 2017 г.
Шеф полиции Каталонии: виновники теракта могут скрываться во Франции
// NEWSru.co.il // В мире // 20 августа 2017 г.
Теракты в Каталонии: случайность не позволила применить "мать сатаны"
// NEWSru.co.il // В мире // 19 августа 2017 г.
Террористы намеревались осуществить теракт в храме Святого Семейства







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 21 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017