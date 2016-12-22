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В мире

The Daily Mail: исчез беженец, ошибочно заподозренный в причастности к теракту в Берлине

время публикации: 21 декабря 2016 г., 18:16 | последнее обновление: 21 декабря 2016 г., 18:38 блог версия для печати фото
The Daily Mail: исчез беженец, ошибочно заподозренный в причастности к теракту в Берлине

23-летний беженец из Пакистана Навид Балух, ранее ошибочно обвиненный в совершении теракта на рождественском базаре Берлина, не вернулся домой из полицейского участка. Его телефон не отвечает, и близкие опасаются за его жизнь.

Об этом пишет в среду, 21 декабря, британский таблоид The Daily Mail со ссылкой на кузена пропавшего по имени Вахид.

По словам кузена, Балух, старший сын в многодетной семье пастуха из провинции Белуджистан, который прибыл в Германию в феврале текущего года, не умеет читать и писать. Он психически неадекватный человек, который, впрочем, не имеет отношения к религиозным исламским фанатикам и решительно осуждает терроризм.

Балух бежал из родного города Турбат в связи с ростом насилия и разгулом террора, который неожиданным образом настиг его в благополучном Берлине. За несколько часов до теракта Балух посетил офис социальной службы, где выдают пособия, оставив свой телефон в центре приема мигрантов Tempelhof.

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