Полиция Германии пообещала 100.000 евро за информацию о террористе Анисе Амри

Уголовная полиция Германии официально объявила имя выходца из Туниса, подозреваемого в причастности к теракту на рождественской ярмарке в Берлине. В полиции полагают, что за рулем грузовика, врезавшегося в толпу людей был 24-летний Анис Амри. Его приметы: рост 1,78 метра, вес около 75 кг, темные волосы, карие глаза.

Полиция пообещала за информацию, которая приведет к задержанию подозреваемого, премию в размере 100 тысяч евро.

Генеральный прокурор Германии, обращаясь к гражданам за помощью в розыске террориста, предупредил: "Не подвергайте себя опасности, потому что этот человек вооружен и очень жесток".

Ранее Федеральная прокуратура сообщила, что документы предполагаемого террориста были найдены под сиденьем в кабине брошенного грузовика.

В Германию Анис Амри приехал летом прошлого года. Он пытался получить политическое убежище в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, однако в июне его ходатайство было отклонено. Его должны были выслать. Но депортацию не удалось осуществить, поскольку у "беженца" не было документов, а власти Туниса утверждали, что он не является гражданином этой страны.

Вечером 19 декабря грузовой автомобиль на большой скорости врезался в толпу неподалеку от церкви Кайзера Вильгельма. На площади Брайтшайдплац перед церковью были установлены торговые палатки, в которых продавались рождественские игрушки и украшения, а также было открыто множество лавочек с едой и глинтвейном. На площади в момент теракта находились сотни людей.

У грузовика были польские номерные знаки. Он должен был доставить из Италии в Берлин металлические конструкции. Однако владелец фирмы, которой принадлежит грузовик, сообщил, что связь с водителем потеряна еще в обеденные часы. Позднее было найдено тело водителя. Он был застрелен.

Власти Германии сообщают, что жертвами теракта на Рождественском базаре Берлина стали не менее 12 человек. В больницы были доставлены 48 пострадавших, днем 20 декабря 24 пациента были выписаны. Состояние 18 раненых оценивается как тяжелое.

Среди пострадавших - гражданин Израиля, 60-летний житель Герцлии Рами Элиаким. По словам врачей, после операции угроза для его жизни миновала.

МИД и консульство Израиля в Берлине пытаются выяснить судьбу жены Рами Элиакима. Пока она числится пропавшей без вести. Известно, что вечером они вместе вышли из гостиницы, а потом не вернулись в отель.







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