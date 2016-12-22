Hurriyet: убийца посла РФ в Турции неоднократно охранял Эрдогана

Бывший сотрудник турецкой полиции 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, убивший посла РФ Андрея Карлова, несколько раз принимал участие в обеспечении безопасности президента Турции Реджепа Тейипа Эрдогана.

Об этом сообщает в среду, 21 декабря, ведущая турецкая газета Hurriyet со ссылкой на журналиста издания Абдулкадира Шелви.

По данным Шелви, Алтынташ за последние полгода не менее восьми раз нес службу на мероприятиях, в которых принимал участие турецкий лидер, хотя и не входил в команду, занимавшуюся личной охраной главы государства. Кроме того, по сведениям источника, слова которого цитирует агентство "Интерфакс", в ночь на 15 июля, когда была совершена попытка госпереворота, Алтынташ сообщил о том, что заболел, и отпросился с работы.

Турецкие СМИ после убийства российского посла писали, что Алтынташа отстранили от службы после июльской попытки госпереворота. Затем появились сведения, что на момент атаки он был действующим сотрудником полиции, сообщает сайт NEWSru.com.

В прессе курсируют слухи о том, что Эрдоган за два дня до убийства Андрея Карлова лично наградил Алтынташа. Сайт Kurdistan insider опубликовал фотографию, на которой президент Турции вручает награды полицейским, в числе которых находится и убийца российского посла.

"По информации, которой мы располагаем, эта фотография сделана за два дня до покушения на посла России в Турции. В числе офицеров - майор, судя по всему, из турецкого аналога Федеральной службы охраны", - приводит издание слова Марата Мусина, главреда агентства ANNA-News.

По мнению эксперта, факт вручения награды говорит о том, что ранее распространенная информация об увольнении Алтынташа из полиции неверна – он "действительно входил в элитное подразделение в зоне ответственности президента страны, являясь исламистом и террористом".