Убитому в Турции российскому послу присвоено звание Героя России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении убитому в Турции послу Андрею Карлову звания Героя РФ, о чем сообщается в среду, 21 декабря, на официальном сайте Кремля.

"За проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации присвоить звание Героя Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)", – говорится в этом документе.

Ранее в этот день Госдума приняла заявление в связи с убийством посла в Турции. Депутаты сообщили о своем "гневном осуждении терроризма" в любых его проявлениях.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит в понедельник, 19 декабря, в помещении галереи современного искусства в Анкаре, где проходило открытие фотовыставки "Россия глазами турок".

Человек в костюме, прошедший в галерею по удостоверению сотрудника правоохранительных органов, подошел к российскому послу, когда тот заканчивал свое выступление, и несколько раз выстрелил со спины.

Турецкие власти заявили, что убийцей был 22-летний выпускник полицейской академии Мевлют Мерт Алтынташ, два с половиной года проработавший в турецкой полиции и уволенный из рядов правоохранительных органов после попытки государственного переворота летом этого года.