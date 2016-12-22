22 декабря 2016 г.
последняя новость: 15:55
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:30 В Берлине вновь открылась рождественская ярмарка, на которой произошел теракт
14:50 Суд приговорил Варвару Караулову к 4,5 годам колонии
14:46 Трамп назначил главу своей предвыборной кампании Келлиан Конвей советником президента
13:38 На дверце грузовика, раздавившего людей в Берлине, нашли отпечатки Аниса Амри
12:00 Reuters: полученные Киевом американские БПЛА оказались уязвимы для перехвата и глушения сигнала связи
11:25 К разрешению проблемы с израильским блогером Лапшиным подключился МИД Армении
10:50 Подозреваемый в берлинском теракте находился под наблюдением полиции
10:06 Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске превысило 70 человек
10:01 В Москве у метро взорвался газовый баллон: есть пострадавшие
07:48 МИД Израиля: Далия Эльяким погибла в берлинском теракте
В мире

Убитому в Турции российскому послу присвоено звание Героя России

время публикации: 21 декабря 2016 г., 15:57 | последнее обновление: 21 декабря 2016 г., 15:57 блог версия для печати фото
Андрей Карлов

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении убитому в Турции послу Андрею Карлову звания Героя РФ, о чем сообщается в среду, 21 декабря, на официальном сайте Кремля.

"За проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации присвоить звание Героя Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)", – говорится в этом документе.

Ранее в этот день Госдума приняла заявление в связи с убийством посла в Турции. Депутаты сообщили о своем "гневном осуждении терроризма" в любых его проявлениях.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит в понедельник, 19 декабря, в помещении галереи современного искусства в Анкаре, где проходило открытие фотовыставки "Россия глазами турок".

Человек в костюме, прошедший в галерею по удостоверению сотрудника правоохранительных органов, подошел к российскому послу, когда тот заканчивал свое выступление, и несколько раз выстрелил со спины.

Турецкие власти заявили, что убийцей был 22-летний выпускник полицейской академии Мевлют Мерт Алтынташ, два с половиной года проработавший в турецкой полиции и уволенный из рядов правоохранительных органов после попытки государственного переворота летом этого года.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 декабря 2016 г.
В Москву из Анкары доставлено тело посла Андрея Карлова
// NEWSru.co.il // В мире // 20 декабря 2016 г.
Украинские политики назвали убийцу посла РФ в Турции "героем"
// NEWSru.co.il // Пресса // 20 декабря 2016 г.
Западные и турецкие СМИ: Убийство посла в контексте отношений Москвы и Анкары
// NEWSru.co.il // В мире // 20 декабря 2016 г.
Явлинский о теракте в Турции:"Руководство РФ втянуло страну в масштабный конфликт"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 декабря 2016 г.
В Анкаре назовут улицу именем убитого российского посла







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 22 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016