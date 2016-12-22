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В мире

В Канберре минифургон с газовыми баллонами врезался в штаб-квартиру Христианского лобби

время публикации: 21 декабря 2016 г., 18:56 | последнее обновление: 21 декабря 2016 г., 18:56 блог версия для печати фото
В Канберре минифургон с газовыми баллонами врезался в штаб-квартиру Христианского лобби

Поздно вечером 21 декабря минифургон врезался в офис штаб-квартиры Австралийского христианского лобби в Канберре, столице Австралии, после чего прогремел взрыв. В результате пожара от транспортного средства остался только каркас.

В результате этого происшествия никто не пострадал.

Местные СМИ сообщают, что фургон перевозил газовые баллоны, а его водитель, по всей видимости, потерял контроль над транспортным средством. Впрочем, следствием рассматриваются и другие версии.

Сайт Express.co.il отмечает, что штаб-квартира христианского лобби в настоящее время проводит неоднозначную кампанию против однополых браков.

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